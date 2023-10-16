بحث جديد يستكشف تأثير التأثيرات على المواد العضوية على سيريس

أحد الاكتشافات الرائعة التي حققتها مهمة Dawn التابعة لناسا هو وجود مواد عضوية معقدة على كوكب سيريس، وهو أكبر جسم في حزام الكويكبات. يشير اكتشاف الجزيئات الأليفاتية المكونة من سلاسل الكربون والهيدروجين، إلى جانب وجود الجليد المائي على سيريس، إلى أن هذا الكوكب القزم ربما كان قد استضاف ذات يوم المكونات الضرورية للحياة.

كانت مسألة كيفية نشوء هذه المواد العضوية الأليفية على سيريس موضوع بحث مكثف منذ اكتشافها في عام 2017. وتشير بعض الدراسات إلى أنها وصلت إلى سيريس عن طريق مذنب أو مذنب غني بالمواد العضوية، بينما يقترح البعض الآخر أنها تشكلت على سطح الأرض. كوكب قزم من خلال تغيير مواده بالمياه المالحة. بغض النظر عن مصدرها، فقد تأثرت المواد العضوية الموجودة على سيريس بالعديد من التأثيرات التي شوهت سطحه.

يهدف البحث الجديد، الذي سيتم تقديمه في اجتماع GSA Connects 2023 التابع للجمعية الجيولوجية الأمريكية، إلى توسيع فهمنا لكيفية تأثير التأثيرات على الجزيئات الأليفاتية على سيريس. تعتبر الآثار المترتبة على هذه النتائج حاسمة لتحديد أصل هذه المواد العضوية وتقييم مدى صلاحية الكوكب القزم للسكن.

يوضح العالم الرئيسي تيريك دالي، عالم الكواكب في مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، أن الدافع وراء الدراسة هو الكشف الأولي عن المواد العضوية بالقرب من حفرة تصادمية كبيرة على سيريس. يشير البحث إلى أن المواد العضوية قد تكون أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا، ويبدو أنها قادرة على تحمل التأثيرات في ظل ظروف تشبه ظروف سيريس.

يعد فهم تأثيرات التأثيرات على المواد العضوية في سيريس أمرًا ضروريًا لكشف أسرار هذا الكوكب القزم وكيف يمكن أن يدعم الحياة. ومن خلال إجراء المزيد من التحقيق في مرونة هذه المواد العضوية وتوزيعها عبر سيريس، يأمل العلماء في الحصول على رؤى أعمق حول أصول هذا الجسم السماوي المثير للاهتمام وقابليته للسكن.

مصادر:

– ناسا / مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز

- الجمعية الجيولوجية الأمريكية