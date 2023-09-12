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الاستعاضة عن إنتاج الأسمدة التقليدية بالتوليف المكهرب لإنتاج اليوريا منخفض الكثافة الكربونية

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
الاستعاضة عن إنتاج الأسمدة التقليدية بالتوليف المكهرب لإنتاج اليوريا منخفض الكثافة الكربونية

تعاون باحثون من جامعة نورث وسترن وجامعة تورنتو لاستكشاف طريقة واعدة لإنتاج سماد اليوريا باستخدام التوليف المكهرب. لا تقلل هذه العملية من كثافة الكربون المرتبطة بإنتاج اليوريا فحسب، بل تساعد أيضًا في إزالة النتروجين من مياه الصرف الصحي. استخدم الفريق محفزًا هجينًا مصنوعًا من الزنك والنحاس لتحويل نفايات النيتروجين وثاني أكسيد الكربون إلى اليوريا.

يعد استخدام الأسمدة النيتروجينية الاصطناعية في الزراعة أمرًا بالغ الأهمية ولكنه يساهم في انبعاثات الكربون الكبيرة والجريان السطحي المحتوي على النترات. تعد صناعة إنتاج الأسمدة مسؤولة عن 3% من استهلاك الطاقة سنوياً، مما يجعلها هدفاً لخفض الانبعاثات وإيجاد بدائل أكثر استدامة.

اليوريا هي سماد قيم ومستخدم على نطاق واسع في الصناعة، ويمثل سوقًا بقيمة 100 مليار دولار. وبينما استكشف الباحثون طرقًا بديلة لإنتاج الأمونيا، وهي المادة الأولية للعديد من الأسمدة، فقد ركز القليل منها على اليوريا. يهدف هذا المشروع البحثي إلى التحقق مما إذا كان من الممكن استخدام مصادر نفايات النيتروجين وثاني أكسيد الكربون المحتجز والكهرباء لتوليد اليوريا.

اكتشف الفريق أن المحفز الهجين المكون من الزنك والنحاس يعمل بفعالية في وضع التتابع لتسهيل تحويل ثاني أكسيد الكربون ونفايات النيتروجين إلى اليوريا. ووجد الباحثون مراجع تاريخية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي تشير إلى إمكانية وجود معادن نقية مثل الزنك والنحاس في هذه العمليات. ومن خلال تحسين نسبة الزنك إلى النحاس، حقق الفريق كفاءة التحويل المطلوبة.

بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية المرتبطة بإنتاج الأسمدة، أجرى فريق البحث تحليلًا شاملاً لدورة الحياة لتقييم توفير الطاقة والتكلفة. ووجدوا أن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة أدى إلى تقليل انبعاثات الطاقة، مما يجعل التكنولوجيا أكثر قابلية للتطبيق في مرافق معالجة المياه. يجب أن تصل كفاءة التحويل إلى 70% حتى تكون العملية عملية على نطاق واسع.

وفي حين لا يزال هناك تقدم يتعين إحرازه قبل التسويق، مثل حساب شوائب معالجة المياه وزيادة وقت تشغيل العملية، فإن التخليق المكهرب لليوريا باستخدام محفز هجين يحمل إمكانات هائلة في توفير إنتاج الأسمدة منخفضة الكثافة الكربونية وإزالة النتروجين من مياه الصرف الصحي.

المصادر: التحفيز الطبيعي

By فيكي ستافروبولو

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