تُظهر البروتينات النباتية الاصطناعية إمكانات واعدة لعلاج مرض هنتنغتون

اكتشف الباحثون في جامعة كولونيا طريقة جديدة لعلاج مرض هنتنغتون، وهو اضطراب تنكس عصبي. استخدم الفريق إنزيمًا اصطناعيًا مشتقًا من النباتات، يُعرف باسم ببتيداز المعالجة اللحمية (SPP)، ووجد أنه يقلل من تكتل بروتينات البوليجلوتامين المتكررة (polyQ) المرتبطة بالتغيرات المرضية في مرض هنتنغتون.

يعد مرض هنتنغتون أحد أمراض التنكس العصبي المتعددة الجلوتامين الناتجة عن تكرار أحماض الجلوتامين الأمينية في بروتينات معينة. يؤدي التراكم المفرط لتكرارات polyQ هذه إلى تكوين رواسب بروتينية ضارة، مما يؤدي إلى خلل وظيفي خلوي والموت. وعلى الرغم من الأبحاث المكثفة، لا يوجد حاليا أي علاج لهذه الأمراض.

ولاستكشاف العلاجات المحتملة، أدخل الباحثون بروتين هنتنغتين المتحور السام، والذي يسبب موت الخلايا في الخلايا العصبية البشرية، إلى النباتات. والمثير للدهشة أنهم وجدوا أن النباتات ظلت سليمة وأزالت بشكل فعال كتل بروتين هنتنغتين، على عكس النماذج الحيوانية والبشرية للمرض.

وحدد الباحثون البلاستيدات الخضراء، وهي عضيات نباتية مسؤولة عن عملية التمثيل الضوئي، باعتبارها العامل الحاسم في منع تراكم البروتين السام في النباتات. واكتشفوا أن بروتين البلاستيدات الخضراء SPP يلعب دورًا رئيسيًا في هذه العملية. من خلال إنتاج نبات SPP في نماذج الخلايا البشرية والديدان الخيطية لمرض هنتنغتون، تمكن الباحثون من تقليل كتل البروتين وتخفيف أعراض المرض.

توفر هذه النتائج الأمل لتطوير SPP كعلاج محتمل لمرض هنتنغتون. وشدد الباحثون على الحاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الجزيئية التي من خلالها يمنع SPP تراكم البروتين واستكشاف التأثيرات المحتملة غير المستهدفة.

علاوة على ذلك، تفتح الدراسة إمكانيات اكتشاف بروتينات نباتية أخرى يمكن أن تمنع تراكم البروتينات المرتبطة بالأمراض. وأعرب الباحثون عن اعتقادهم بأن أبحاث النباتات تحمل المفتاح لإيجاد أدوية جديدة لعلاج الأمراض التي تصيب الإنسان، وأن دراسة النباتات كنماذج لأبحاث الشيخوخة يمكن أن تؤدي إلى تقدم كبير في هذا المجال.

حصل الفريق على التمويل اللازم لتطبيق فكرته، مع خطط لإنشاء شركة ناشئة تنتج بروتينات علاجية مشتقة من النباتات لاختبارها كعلاجات محتملة للأمراض التنكسية العصبية لدى البشر.

مصادر:

- شيخوخة الطبيعة - "في التعبير النباتي لجزء هنتنغتين الموسع من polyQ البشري يكشف عن آليات لمنع تراكم البروتين المرتبط بالأمراض"

- أخبار جامعة كولونيا - "البروتينات النباتية الاصطناعية كعلاج محتمل لمرض هنتنغتون"