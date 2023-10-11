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يقترح علماء الفلك نظرية بديلة لفرضية الكوكب التاسع

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 11، 2023
يقترح علماء الفلك نظرية بديلة لفرضية الكوكب التاسع

لقد حير علماء الفلك منذ فترة طويلة من السلوك الغريب للأجرام السماوية في نظامنا الشمسي. وقد افترض الكثيرون أن الكوكب التاسع يمكن أن يكون مسؤولاً عن هذه الحالات الشاذة، مختبئًا على مشارف جوارنا الكوكبي. ومع ذلك، فإن دراسة حديثة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية تقترح تفسيرا بديلا يعتمد على فرضية بديلة تعرف باسم ديناميات نيوتن المعدلة (MOND).

يقترح MOND تعديلات على فهمنا لقانون الجذب العام لنيوتن لشرح الخصائص الشاذة التي لوحظت في المجرات والأجرام السماوية الأخرى. إنه يتحدى وجهات النظر التقليدية حول طبيعة المادة المظلمة، وقد اكتسب اهتمامًا بين العلماء في السنوات الأخيرة.

يقول عالما الفيزياء النظرية كاثرين براون وهارش ماثور في دراستهما أن MOND يمكن أن يقدم تفسيرًا للسلوك الغريب للأجرام السماوية في المناطق الخارجية لنظامنا الشمسي. أشارت أبحاثهم إلى أن تنبؤات MOND كانت متوافقة مع الظواهر المرصودة.

من خلال رسم مدارات الأجسام التي تشكل مجموعة بيانات الكوكب التاسع الحالية مقابل مجال الجاذبية للمجرة، وجد براون وماثور محاذاة مذهلة. يشير هذا إلى أن السلوك العنقودي والغريب الأطوار المرصود قد يتأثر بمجال الجاذبية لمجرة درب التبانة، وليس بوجود كوكب تاسع غير مرئي.

يعترف الباحثون بالحاجة إلى مزيد من التحقيق وإمكانية التحيزات الرصدية. ومع ذلك، فإن النتائج التي توصلوا إليها تثير تساؤلات حول فهمنا الحالي للجاذبية وتوفر الدعم للنظرية البديلة لـ MOND.

تساهم هذه الدراسة في النقاش العلمي المستمر حول وجود وطبيعة الكوكب التاسع، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى النظر في تفسيرات بديلة وتحدي النظريات الموجودة في مجال الفيزياء الفلكية.

مصادر:
– مجلة الفيزياء الفلكية
– ميكا هانكس (رئيس التحرير والمؤسس المشارك لـ The Debrief)

By مامفو بريشيا

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