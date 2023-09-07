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عرض رائع للنجوم في مجموعة تيرزان 12 الكروية

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
عرض رائع للنجوم في مجموعة تيرزان 12 الكروية

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة خلابة للعنقود الكروي تيرزان 12، الذي يقع على بعد حوالي 15,000 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة القوس. العناقيد الكروية هي مجموعات قديمة من النجوم تسكن الفضاء المحيط بأقراص المجرة. تيرزان 12، مثل العديد من العناقيد الكروية الأخرى، محاط بالغبار والغاز، مما يزيد من جمال الصورة.

تم إنشاء هذه الصورة المركبة باستخدام عدة تعريضات تم التقاطها في أغسطس 2016. تعرض الصورة النجوم الحمراء والبرتقالية داخل العنقود، وهي أكبر من شمسنا، بالإضافة إلى النجوم الزرقاء الأصغر سنا التي ليست جزءا من العنقود. كما تم اكتشاف وجود الثقوب السوداء داخل العناقيد الكروية في الأبحاث السابقة. تم العثور على NGC 6397، وهو عنقود كروي آخر، يحتوي على ثقوب سوداء صغيرة بحجم النجمة والتي تبقي النجوم في مدارها بسبب قوة جاذبيتها.

توفر العناقيد الكروية مثل تيرزان 12 رؤى قيمة حول دورات حياة النجوم ووجود أنظمة ثنائية مع الأجرام السماوية القديمة مثل النجوم النيوترونية والثقوب السوداء. تعمل هذه العناقيد كعروض بصرية مذهلة وتساعد علماء الفلك في سعيهم لفهم اتساع الفضاء.

المصادر: [المصدر ١]

By مامفو بريشيا

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