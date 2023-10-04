العثور على كواكب مارقة في سديم أوريون: أكبر عينة تم اكتشافها على الإطلاق

اكتشف علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) مؤخرًا عينة كبيرة من الكواكب المارقة في سديم أوريون وعنقود شبه المنحرف. تكشف هذه البيانات الجديدة عن 540 جسمًا ضخمًا ذات كتلة كوكبية، مما يجعلها أكبر عينة من الكواكب المارقة المكتشفة على الإطلاق.

وبينما اكتشف علماء الفلك في العام الماضي 70 عالمًا عائمًا في جميع أنحاء مجرة ​​درب التبانة، فإن هذا الاكتشاف الأخير يتجاوز هذا العدد بكثير. تم إجراء الملاحظات من قبل علماء الفلك صموئيل بيرسون ومارك ماكوغريان من وكالة الفضاء الأوروبية. وعلى الرغم من أن النتائج لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، فقد تم تقديم ورقة بحثية أولية إلى مجلة Nature.

سمح مسح JWST للأشعة تحت الحمراء القريبة للباحثين باكتشاف وتوصيف هؤلاء المرشحين لكتلة الكواكب. هذه الأجسام صغيرة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها نجومًا، ولها كتل أقل من الحد التقليدي للقزم البني الذي يحترق بالديوتيريوم، مما يضعها في نطاق 0.6 من كتلة المشتري إلى أكبر قليلاً من زحل.

وضمن هذه المجموعة من الكواكب المارقة، اكتشف علماء الفلك 42 زوجًا من الكواكب المرتبطة ببعضها البعض بفعل الجاذبية، وهي ظاهرة لم يتم ملاحظتها من قبل. يُطلق على هذه الأزواج اسم "الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري" (JuMBOs)، ويتحدى وجود هذه الأزواج النظريات الحالية لتكوين النجوم والكواكب.

إن الآليات التي من خلالها تبتعد الكواكب عن مسارها لا تزال غير مفهومة بشكل كامل. تتضمن العديد من النظريات تفاعلات الجاذبية مع النجوم العابرة، أو الانبعاث الناتج عن المستعرات الأعظم، أو الطفو الحر بعد وفاة النجم الأم. بالنسبة للأجسام الضخمة، يتوقع الباحثون أن يكون السبب هو التشتت في قرص كوكبي أو التفاعلات الديناميكية بين النجوم.

عادةً ما يصعب رصد الكواكب المارقة في الضوء المرئي، مما يجعل رؤية تلسكوب جيمس ويب الفضائي بالأشعة تحت الحمراء أداة قيمة لاكتشافها. يقع سديم أوريون على بعد 1,350 سنة ضوئية ويمكن رؤيته كبقعة ضبابية في كوكبة أوريون، وكان موضوعا للدراسة لعقود من الزمن.

إن اكتشاف مثل هذه العينة الكبيرة من الكواكب المارقة يوفر رؤى قيمة حول تكوين الكواكب وتطورها، بالإضافة إلى الآليات المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى انحراف الكواكب. سيكون من الضروري إجراء المزيد من عمليات المحاكاة والنمذجة لفهم هذه العمليات بشكل كامل وتشكيل أنظمة كوكبية متعددة.

المصادر: ورقة مطبوعة مسبقًا منشورة على arXiv، Nature (مقدمة)، ESA (وكالة الفضاء الأوروبية)