أدلة جديدة تدعم الاستيطان البشري المبكر في الأمريكتين

تتحدى دراسة حديثة المعتقدات السابقة حول توقيت الاستيطان البشري في الأمريكتين. وبينما كان علماء الآثار يعتقدون سابقًا أن البشر وصلوا إلى المناطق الداخلية لأمريكا الشمالية منذ حوالي 14,000 عام، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن البشر كانوا في أمريكا منذ حوالي 23,000 عام.

وكانت النظرية السائدة هي أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية عندما تشكل ممر خالي من الجليد بين صفيحتين جليديتين كبيرتين خلال العصر الجليدي الأخير. سمح هذا الممر للبشر بالسفر من ألاسكا إلى قلب أمريكا الشمالية. ومع ذلك، فإن هذا الاعتقاد بدأ يتآكل تدريجياً، كما أدت الأدلة الحديثة إلى تأخير تاريخ الوجود البشري في الأمريكتين.

في سبتمبر 2021، كشفت دراسة نُشرت في مجلة Science عن آثار أقدام أحفورية في نيو مكسيكو يعود تاريخها إلى حوالي 23,000 عام مضت. أضافت آثار الأقدام هذه، التي تركتها مجموعة من الأشخاص بالقرب من بحيرة قديمة، 7,000 عام إلى الجدول الزمني لسكن الإنسان في الأمريكتين.

واجه البحث الجديد انتقادات فيما يتعلق بدقة التأريخ بالكربون المشع على حبوب اللقاح المتحجرة الموجودة في الطبقات الرسوبية بالقرب من آثار الأقدام. وجادل بعض الباحثين بأن التواريخ انحرفت بسبب تأثير "الماء العسر"، والذي يحدث عندما يكون الكربون 14 في المياه الجوفية قد تعرض بالفعل للتحلل الإشعاعي.

ولمعالجة هذه المخاوف، استخدم فريق البحث تقنية تسمى قياس التدفق الخلوي لحساب وعزل حبوب اللقاح الأحفورية من أجل التأريخ بالكربون المشع. وسمحت لهم هذه الطريقة بالحصول على ما يكفي من حبوب اللقاح، وتحديدا من أشجار الصنوبر، التي لا تتأثر بتأثير “الماء العسر”.

أكد التأريخ بالكربون المشع لحبوب اللقاح التسلسل الزمني الأصلي لآثار الأقدام وأظهر أن تأثيرات "الماء العسر" كانت غائبة في الموقع. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام تقنية تأريخ أخرى تسمى التلألؤ المحفز بصريًا (OSL) كفحص مستقل، مما يدعم الاستيطان المبكر للبشر في الأمريكتين.

يتحدى هذا الدليل الجديد الفهم السابق للوقت الذي استقر فيه البشر لأول مرة في الأمريكتين، مما يشير إلى أنهم كانوا موجودين خلال ذروة العصر الجليدي الأخير. وسوف تستمر الأبحاث والاكتشافات الإضافية في تشكيل فهمنا لأنماط الهجرة البشرية في عصور ما قبل التاريخ.

مصادر:

– تثبت آثار الأقدام الأحفورية أن البشر سكنوا الأمريكتين قبل آلاف السنين مما كنا نعتقد (ScienceX، سبتمبر 2021).