تشير آثار الأقدام إلى أن البشر وصلوا إلى أمريكا منذ 23,000 عام: دراسة

تتحدى دراسة جديدة الاعتقاد السائد بأن البشر وصلوا إلى داخل أمريكا الشمالية منذ حوالي 14,000 عام. وبدلا من ذلك، تدعم الدراسة فكرة أن الناس كانوا في أمريكا منذ 23,000 ألف سنة، خلال العصر الجليدي الأخير. يضيف اكتشاف آثار الأقدام الأحفورية في نيو مكسيكو 7,000 سنة إلى سجل الوجود البشري في الأمريكتين، مما يعيد كتابة عصور ما قبل التاريخ الأمريكي.

وكان الاعتقاد السابق هو أن البشر دخلوا أمريكا الشمالية عبر ممر خالي من الجليد تشكل بين طبقتين جليديتين كبيرتين. ومع ذلك، تشير الدراسة الجديدة إلى أن الجليد شكل حواجز قليلة أمام مرورهم أو أن البشر كانوا في أمريكا لفترة أطول بكثير، ومن المحتمل أن يصلوا خلال فترة سابقة من الذوبان.

إحدى الطرق المستخدمة في الدراسة لتحديد تاريخ آثار الأقدام هي التأريخ بالكربون المشع لبذور عشب الخندق الشائعة الموجودة في الطبقات الرسوبية. ومع ذلك، انتقد بعض الباحثين نتائج التأريخ بالكربون المشع، مشيرين إلى أن التواريخ كانت منحرفة بسبب تأثير "الماء العسر". ولمعالجة هذا النقد، استخدم فريق البحث تقنية قياس التدفق الخلوي لحساب وعزل حبوب اللقاح الأحفورية من أجل التأريخ بالكربون المشع.

سمح قياس التدفق الخلوي، الذي يستخدم عادة في العلوم الطبية، للباحثين بحساب وتركيز حبوب اللقاح. ومن خلال وجود كمية كبيرة من حبوب اللقاح، تمكن الفريق من اختيار النباتات، مثل أشجار الصنوبر، التي لن تتأثر بالمياه القديمة. وبعد عمل مختبري مكثف، أثبتت نتائج التأريخ بالكربون المشع المستندة إلى حبوب لقاح الصنوبر صحة التسلسل الزمني الأصلي لآثار الأقدام وأكدت عدم وجود آثار مائية قديمة في الموقع.

استخدمت الدراسة أيضًا التأريخ التلألؤ المحفز بصريًا (OSL) كفحص مستقل. يعتمد OSL على تراكم الطاقة داخل حبيبات الكوارتز، حيث يشير المزيد من الطاقة إلى الحبوب الأقدم. ومن خلال أخذ عينات من حبيبات الكوارتز المدفونة باستخدام أنابيب معدنية، تمكن الباحثون من تحديد آخر مرة شهدت فيها حبيبات الكوارتز ضوء الشمس.

تتحدى هذه الدراسة الجدول الزمني المحدد للاستيطان البشري في الأمريكتين، مما يدفعه إلى الوراء عدة آلاف من السنين. قدم استخدام التقنيات المبتكرة مثل قياس التدفق الخلوي والتأريخ OSL أدلة إضافية لدعم التواريخ المبكرة للوجود البشري في أمريكا خلال العصر الجليدي الأخير.

مصادر:

– “تشير آثار الأقدام إلى أن البشر وصلوا إلى أمريكا قبل 23,000 ألف سنة: دراسة” (National Park Service)

- عنوان المصدر