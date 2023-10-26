اكتشاف التاريخ: اكتشافات جديدة حول التهجين بين الإنسان والنياندرتال

كشفت دراسة رائدة أن البشر والنياندرتال انخرطوا في التهجين في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا، والذي حدث منذ حوالي 250,000 ألف عام. يتحدى هذا الاكتشاف الفكرة السائدة منذ فترة طويلة والتي تقول إن التهجين حدث قبل 75,000 عام فقط. ومن خلال تحليل الحمض النووي، كشف الباحثون عن رؤى قيمة حول تاريخ هذه التفاعلات القديمة.

الكشف عن دراسات الحمض النووي

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن حوالي ستة بالمائة من الجينات الموجودة في إنسان النياندرتال يمكن إرجاعها إلى البشر. علاوة على ذلك، وجد العلماء أن مجموعات معينة من الناس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تمتلك آثارًا من الحمض النووي للنياندرتال. ويشير هذا إلى أن البشر الأوائل اختلطوا مع إنسان النياندرتال ثم عادوا بعد ذلك إلى أفريقيا، تاركين بصمة وراثية.

ويشير مايكل دانيمان، الأستاذ المشارك المتخصص في علم الجينوم التطوري والسكاني، إلى أن هذا البحث الجديد يوفر دقة أكبر في شرح الحمض النووي للنياندرتال في الجينوم البشري الحديث. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد في فهم كيفية تأثير مزج الجينات على السمات الجسدية لكل من إنسان نياندرتال والبشر الأوائل. علاوة على ذلك، فهو يعزز معرفتنا بأنماط هجرتهم وتفاعلاتهم في الماضي.

وجود الحمض النووي النياندرتال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

كشفت دراسة نشرت مؤخرًا في مجلة Cell عن وجود الحمض النووي لإنسان النياندرتال لدى الأفراد المنحدرين من أصول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى. على الرغم من أن أصول هذا الحمض النووي لا تزال غامضة، إلا أن الدراسة ركزت في المقام الأول على السكان الذين لديهم روابط أجداد بالنيجر والكونغو.

لتسليط الضوء على وجود الحمض النووي للنياندرتال في التجمعات السكانية البشرية اليوم، قام الباحثون بمقارنة المواد الوراثية من إنسان نياندرتال القديم المعروف باسم "ألتاي نياندرتال" مع جينات 180 فردًا من اثني عشر مجموعة سكانية مختلفة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ومن خلال التحليل الإحصائي، حدد العلماء المتغيرات الجينية المشتركة بين البشر والنياندرتال، وقاموا بالتحقيق في كيفية وراثة هذه الإصدارات من الجينات. وجدت الدراسة أن جميع الجينومات التي تم فحصها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحتوي على الحمض النووي للنياندرتال، مع ظهور ما يصل إلى 1.5% من المادة الوراثية للنياندرتال في بعض المجموعات السكانية. تكشف هذه الرؤية القيمة عن التهجين أن هذه الجينومات موروثة من البشر الذين اختلطوا مع إنسان النياندرتال وعادوا إلى أفريقيا.

الدراسات الحديثة تشير إلى وجود الحمض النووي للنياندرتال

والأكثر إثارة للاهتمام هو أن الباحثين اكتشفوا أن غالبية الحمض النووي للنياندرتال في الجينوم البشري كان يتركز في المناطق التي لا تشفر تخليق البروتين. وعلى العكس من ذلك، كانت هذه المناطق نفسها في الحمض النووي البشري تفتقر إلى جينات النياندرتال. يشير هذا إلى أن إنسان النياندرتال لم يفضل الجينات البشرية أثناء عملية التطور. وبدلاً من ذلك، تطور كلا النوعين بشكل مختلف، حيث قاما بتكييف جينوماتهما لخدمة أغراض مختلفة.

ويؤكد فرناندو فيلانيا، عالم الوراثة السكانية من جامعة كولورادو بولدر، على أهمية هذه النتيجة. ويشير إلى أنه لا يعني ضمنا أن أيا من مجموعتي الجينات متفوقة أو أقل شأنا من الأخرى؛ لقد تطورت ببساطة لتؤدي وظائف مختلفة داخل جينوم كل نوع.

مزيد من الأفكار حول تطور الإنسان

توفر هذه النتائج الرائعة للعلماء الفرصة لاكتساب المزيد من الأفكار حول تعقيدات التطور البشري. تقترح سارة تيشكوف، كبيرة مؤلفي الدراسة وأستاذة علم الوراثة والأحياء في جامعة بنسلفانيا، إجراء فحص أعمق للتركيب الجيني للسكان الذين عاشوا قبل 250,000 ألف سنة وكيف يمكن مقارنته بجينات الإنسان الحديث. يمكن لهذا التحليل المقارن أن يكشف عن معلومات قيمة حول تاريخ جنسنا البشري وتكيفه.

أسئلة وأجوبة:

س: متى حدث التهجين بين الإنسان والنياندرتال لأول مرة؟

ج: تشير الأبحاث الجديدة إلى أن التهجين قد حدث منذ حوالي 250,000 ألف سنة مضت، وهو ما يتحدى الاعتقادات السابقة بأنه حدث قبل 75,000 ألف سنة.

س: أين يوجد DNA النياندرتال في الإنسان الحديث؟

ج: يمكن العثور على الحمض النووي للنياندرتال في التركيب الجيني للأفراد الذين يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتحديداً في المجموعات السكانية التي لها روابط أجداد بالنيجر والكونغو.

س: ما الذي يكشفه وجود الحمض النووي للنياندرتال في الإنسان الحديث؟

ج: تشير إلى أن البشر الأوائل اختلطوا مع إنسان النياندرتال ثم عادوا إلى أفريقيا، تاركين بصمة وراثية.

س: ما هي الأفكار التي يمكن اكتسابها من دراسة الحمض النووي للنياندرتال في الجينوم البشري الحديث؟

ج: من خلال تحليل تأثير المزج الجيني بين إنسان النياندرتال والبشر الأوائل، يمكن للعلماء أن يفهموا بشكل أفضل السمات الجسدية لكلا المجموعتين وهجرتهم وتفاعلاتهم في الماضي.