يشير النموذج الجينومي الجديد إلى عنق الزجاجة السكاني الكبير لأسلاف الإنسان

كشفت دراسة جينومية حديثة عن عنق الزجاجة الكبير في مجموعات أسلاف البشر التي كانت موجودة منذ ما بين 800,000 ألف و900,000 ألف سنة مضت. ويتماشى هذا مع الفترة الزمنية التي يُعتقد أنها عاشت عندما عاش آخر سلف مشترك لإنسان دينيسوفان، وإنسان نياندرتال، والإنسان العاقل الحديث. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة الأثرية للتحقق من صحة هذه النتيجة.

استخدمت الدراسة، التي أجراها وانججي هو وزملاؤه، نموذج التلاحم لاستكشاف الاختلاف بين سلالات الجينات وتقدير أحجام السكان السابقة. وقاموا بتحليل التسلسل الجيني لـ3,154 فردًا من 10 أفارقة و40 مجموعة غير أفريقية. وأظهرت النتائج وجود عنق الزجاجة واضحا في جميع السكان الأفارقة، مع انخفاض مذهل بنسبة 98.7٪ في سكان الأسلاف في بداية عنق الزجاجة.

تزامن الانخفاض في حجم السكان خلال هذه الفترة مع التغيرات المناخية، بما في ذلك الأنهار الجليدية الممتدة، وانخفاض درجات حرارة السطح البحري، واحتمال حدوث موجات جفاف طويلة الأمد في جميع أنحاء أفريقيا وأوراسيا. ربما تكون هذه العوامل البيئية قد ساهمت في الاختناق الشديد الذي عاشه أسلافنا من البشر.

وفي حين تم تحديد عنق الزجاجة بشكل مباشر في جميع السكان الأفارقة، إلا أنه تم اكتشافه بشكل ضعيف فقط في السكان غير الأفارقة. ويشير هذا إلى أن تأثيرات عنق الزجاجة ربما كانت محدودة أو قصيرة الأجل خارج أفريقيا.

يتماشى عنق الزجاجة المقترح مع الفترة الزمنية التي يُعتقد أنها عاشت عندما عاش آخر سلف مشترك للدينيسوفان والنياندرتال والإنسان العاقل الحديث. ومع ذلك، يحذر الخبراء نيك أشتون وكريس سترينجر من الحاجة إلى أدلة أثرية وأحفورية ملموسة لدعم نظرية عنق الزجاجة.

يوفر هذا النموذج الجينومي الجديد رؤى قيمة حول التاريخ القديم لأسلافنا البشر وبقائهم من خلال عنق الزجاجة السكاني الشديد. سيكون إجراء المزيد من الأبحاث والاكتشافات الأثرية أمرًا حاسمًا في التحقق من صحة هذه النتائج وتوسيع نطاقها.

المصدر

- "الاستدلال الجينومي لعنق الزجاجة البشري الشديد خلال الفترة الانتقالية المبكرة إلى العصر البليستوسيني الأوسط" بقلم وانغجي هو، زيكيان هاو، بينغيوان دو، فابيو دي فينسينزو، جورجيو مانزي، جيالونغ كوي، يون-شين فو، يي-هسوان بان، وهايبنغ لي

- "هل مات أسلافنا تقريبًا؟ تشير التحليلات الجينية إلى حدوث انهيار سكاني قديم قبل 900,000 ألف عام" بقلم نيك أشتون وكريس سترينجر