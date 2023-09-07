العلماء يزرعون الكلى المتوافقة مع البشر في الخنازير

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في مجال زراعة الأعضاء من خلال زراعة الكلى البشرية في الخنازير بنجاح. قام الباحثون بتخليق أجنة بشرية وخنازيرية خيالية من خلال الجمع بين الخلايا البشرية والخنازير. ثم تم نقل هذه الأجنة إلى أمهات خنازير بديلة، مما أدى إلى نمو الكلى بخلايا بشرية في الغالب. وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها العلماء في تنمية عضو بشري صلب داخل حيوان آخر.

وبينما كانت الكلى تحتوي في الغالب على خلايا بشرية، إلا أنها تضمنت أيضًا الأوعية الدموية والأعصاب الخاصة بالخنازير، مما يمنع استخدامها في عمليات الزرع بشكلها الحالي. لا يزال التحدي المتمثل في إنشاء عضو بشري كامل دون حل باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية الحالية.

وقد تم وصف العمل الذي أجراه باحثون من معاهد قوانغتشو للطب الحيوي والصحة والأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة وويى بأنه رائد. ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتم تطبيق التطبيقات السريرية في المستقبل المنظور بسبب التحديات العديدة التي يجب معالجتها.

وقد فشلت المحاولات السابقة لإنشاء هجينة بين الإنسان والخنازير، لأن خلايا الخنازير تميل إلى التفوق على الخلايا البشرية أثناء التطور، مما يؤدي إلى ظهور خيمرات معظمها من الخنازير. وتغلب الباحثون على هذه المشكلة عن طريق إجراء هندسة وراثية لجنين خنزير وحيد الخلية بحيث يفتقر إلى جينين ضروريين لنمو الكلى. أدى هذا إلى خلق مكان داخل الجنين يمكن ملؤه بالخلايا الجذعية الجنينية البشرية، مما يؤدي إلى دمج الخلايا البشرية في جنين الخنزير.

تم بعد ذلك نقل الأجنة الخيمرية إلى الخنازير البديلة وتقييمها بعد 25 أو 28 يومًا من الحمل. أظهرت الأجنة كلى طبيعية من الناحية الهيكلية بالنسبة لمرحلة نموها، مع وجود الأنابيب التي تربط الكلى بالمثانة في النهاية. حوالي 50-60% من الخلايا في الأجنة كانت بشرية، وتم العثور على بعض الخلايا العصبية البشرية في الدماغ والحبل الشوكي.

وفي حين أنه من المتوقع أن تستغرق القدرة على تنمية كلية بشرية كاملة داخل الخنزير سنوات عديدة، فقد سلط الباحثون الضوء على الحاجة إلى هندسة وراثية أكثر تعقيدا للخنازير، الأمر الذي يمثل تحديات إضافية. إن تطوير الأعصاب والأوعية الدموية البشرية دون التعرض لخطر وجود دماغ إنساني يظل تحديًا رئيسيًا يجب معالجته.

في الختام، لقد حقق العلماء إنجازا ملحوظا من خلال زراعة الكلى المتوافقة مع البشر في الخنازير. وبينما لا تزال هناك العديد من العقبات التي يتعين التغلب عليها، فإن هذا البحث يفتح الباب أمام إمكانية زراعة أعضاء بشرية داخل الحيوانات، مما قد يوفر حلاً للنقص العالمي في الأعضاء القابلة للزراعة.

المصدر The Guardian , خلية الخلايا الجذعية.