فتح أسرار أنماط النوم الموسمية

المُقدّمة

تحدث الفصول تغيرات في الطبيعة، مما يؤثر على أشكال الحياة المختلفة على الأرض. من تساقط أوراق الأشجار المتساقطة إلى السبات عند الحيوانات، لا يمكن إنكار تأثير التغيرات الموسمية. ومن المثير للدهشة أن دراسة رائدة أجريت عام 2023 كشفت أن البشر يظهرون أيضًا أنماطًا موسمية في دورات نومهم، مما يسلط الضوء على إيقاعاتنا الداخلية.

مناهج البحث العلمي

أجرى البحث فريق من العلماء من عيادة النوم والطب الزمني في مستشفى سانت هيدويغ في برلين. وشملت الدراسة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Neuroscience، 188 متطوعًا أمضوا ثلاث ليال في بيئة معملية. وتمت مراقبة هؤلاء المشاركين، ومن بينهم 98 امرأة و90 رجلاً، عن كثب أثناء دورات نومهم.

تخطيط النوم: فهم مراحل النوم

ولدراسة أنماط نومهم، أجرى العلماء تحليلاً شاملاً يعرف باسم تخطيط النوم. تتضمن هذه العملية تسجيل موجات الدماغ، ومستويات الأكسجين في الدم، ومعدل ضربات القلب، والتنفس، وحركات العين، وتشنجات الساق. من خلال هذا، يمكن تصنيف دورات النوم إلى مراحل حركة العين السريعة (REM) ومراحل حركة العين غير السريعة (NREM)، وتنقسم الأخيرة أيضًا إلى ثلاث مراحل.

النتائج الرئيسية: نظرة ثاقبة النوم الموسمي

توفر نتائج الدراسة رؤى رائعة حول اختلافات النوم الموسمية. خلال فصل الشتاء، كان الأشخاص يميلون إلى النوم لمدة 60 دقيقة تقريبًا، على الرغم من أنها لا تشكل أهمية إحصائية. ومن الجدير بالذكر أن المشاركين استغرقوا حوالي 25 دقيقة أقل للدخول في مرحلة نوم حركة العين السريعة خلال فصل الخريف مقارنة بالربيع. وتميز النوم الشتوي بنوم حركة العين السريعة بمعدل 30 دقيقة أكثر من النوم في الربيع. بالإضافة إلى ذلك، شهد أعمق أشكال نوم حركة العين غير السريعة انخفاضًا كبيرًا خلال أشهر الخريف.

الآثار والتوصيات

في حين أن مجموعة الدراسة كانت صغيرة نسبيا وتتكون من أفراد يعانون من صعوبة في النوم، فإن هذه النتائج تتحدى الحكمة التقليدية. على الرغم من الحياة الحضرية الحديثة والضوء الاصطناعي، فإن نوم الإنسان يُظهر موسمية واضحة. تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على مجموعات أكبر من الأفراد الأصحاء للتحقق من صحة النتائج.

ويؤكد الدكتور ديتر كونز، مؤلف الدراسة، أن البشر لم يتغلبوا بعد على موسميتهم المتأصلة بشكل كامل. قد يكون من الضروري إجراء تعديلات على عادات النوم، بما في ذلك وقت النوم ومدته، لتتماشى مع الحاجة المتزايدة للنوم في الشتاء. يمكن أن يكون لهذا الفهم آثار أوسع على جداول المدرسة والعمل، مما يشير إلى الحاجة إلى النظر في متطلبات النوم الموسمية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو تخطيط النوم؟

يعد تخطيط النوم أداة تشخيصية شاملة تستخدم لدراسة أنماط النوم. وهو ينطوي على التسجيل والتحليل المتزامن لمختلف العوامل الفسيولوجية، بما في ذلك موجات الدماغ، ومعدل ضربات القلب، وحركات العين، وتشنجات الساق.

س: ماذا وجدت الدراسة عن أنماط النوم الموسمية؟

ووجدت الدراسة أن البشر يظهرون اختلافات موسمية في مدة النوم وبنيته. يميل المشاركون إلى النوم لفترة أطول في الشتاء، ويستغرقون وقتًا أقل للدخول في مرحلة نوم حركة العين السريعة خلال فصل الخريف، ويعانون من نوم حركة العين السريعة أكثر في الشتاء مقارنة بالربيع. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك انخفاض كبير في أعمق أشكال نوم حركة العين غير السريعة خلال أشهر الخريف.

س: كيف يمكن تطبيق نتائج الدراسة؟

وتشير النتائج إلى أهمية النظر في زيادة الحاجة إلى النوم في فصل الشتاء. قد يكون من المفيد إجراء تعديلات على عادات النوم، مثل الذهاب إلى الفراش مبكرًا. وتثير الدراسة أيضًا تساؤلات حول مواءمة جداول المدرسة والعمل مع أنماط النوم الموسمية. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث مع مجموعات أكبر من الأفراد الأصحاء للتحقق من صحة هذه النتائج.