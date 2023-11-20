اكتشاف جديد: البشر لديهم تغيرات موسمية في أنماط النوم

كشفت دراسة حديثة أجريت في عيادة النوم والطب الزمني في برلين أن البشر يخضعون لتغيرات موسمية في أنماط نومهم. وشمل البحث، الذي نشر في مجلة Frontiers in Neuroscience، 188 متطوعًا أمضوا ثلاث ليال في بيئة معملية حيث تمت مراقبة نومهم عن كثب.

ووجدت الدراسة أنه خلال أشهر الشتاء، يميل الأشخاص إلى النوم لفترة أطول تصل إلى 60 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، استغرق المشاركون وقتًا أقل بحوالي 25 دقيقة للدخول في نوم حركة العين السريعة (REM) في الخريف مقارنة بالربيع. في المتوسط، شهد الأفراد حوالي 30 دقيقة من نوم حركة العين السريعة (REM) في الشتاء أكثر مما كانوا عليه في الربيع. ومن المثير للاهتمام أنه كان هناك انخفاض كبير في نوم الموجة البطيئة، وهو أعمق شكل من أشكال نوم حركة العين غير السريعة (NREM)، خلال أشهر الخريف.

تتحدى هذه النتائج الاعتقاد السائد بأن البشر قد تخلصوا إلى حد كبير من تأثير ضوء الشمس على سلوكهم. على الرغم من العيش في بيئة حضرية جيدة الإضاءة، إلا أن المشاركين ما زالوا يظهرون موسمية في أنماط نومهم.

في حين أن مجموعة الدراسة كانت صغيرة نسبيًا وتتكون من أفراد يعانون من الأرق أو الاكتئاب، فمن المحتمل أن يكون الفرق في مدة النوم بين الصيف والشتاء كبيرًا. هناك حاجة إلى مزيد من البحث الذي يشمل عينة أكبر وأكثر صحة للتحقق من صحة النتائج.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة؟

ج: وجدت الدراسة أنه خلال أشهر الشتاء، نام المشاركون لفترة أطول وشهدوا المزيد من نوم حركة العين السريعة مقارنة بالربيع. وكان هناك أيضًا انخفاض كبير في نوم الموجة البطيئة خلال أشهر الخريف.

س: هل يعيش المشاركون في الدراسة في مناطق حضرية جيدة الإضاءة؟

ج: نعم، كان المشاركون في الدراسة من سكان المناطق الحضرية في مدينة حديثة كبيرة حيث ينتشر الضوء الاصطناعي.

س: هل هذه النتائج تنطبق على جميع الأفراد؟

ج: شملت الدراسة أفرادًا يعانون من الأرق أو الاكتئاب، لذا هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت أنماط النوم هذه متسقة بين عامة السكان.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه النتائج؟

ج: تشير النتائج إلى أن البشر لديهم موسمية متأصلة، ويجب تعديل عادات النوم لتتناسب مع الحاجة المتزايدة للنوم خلال فصل الشتاء.

س: ما التوصيات التي تم تقديمها بناءً على الدراسة؟

ج: يشير الباحثون إلى أن الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر من فصل الشتاء يمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم ومدته.

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