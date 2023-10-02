تطورات جديدة في إعادة بناء الوجه بالطب الشرعي

أعلن المدعي العام ديف يوست عن تقدم جديد في إعادة بناء الوجه بالطب الشرعي في مقاطعة ستارك بولاية أوهايو. تهدف هذه التكنولوجيا إلى تزويد جهات إنفاذ القانون والجمهور بصور بديلة لأشخاص مجهولي الهوية من أجل توليد المزيد من الخيوط وحل القضايا الباردة.

تقليديا، يقوم فنانو الطب الشرعي مثل سام مولنار من مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية أوهايو (BCI) بنحت رؤوس ووجوه المجهولين باستخدام الطين فوق نسخ مطبوعة ثلاثية الأبعاد من جماجمهم. ومع ذلك، كانت هذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً، حيث كانت تتطلب نقل الجمجمة إلى مركز طبي لإجراء التصوير المقطعي ثم طباعة الملف بشكل ثلاثي الأبعاد.

الآن، أدت الشراكة بين BCI وجامعة ولاية أوهايو إلى تطوير برنامج كمبيوتر بواسطة باحث الرسومات جيريمي باترسون ورسام الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد دين هينسلي. يستخدم هذا البرنامج التصوير المساحي لإنشاء عرض ثلاثي الأبعاد للأشياء، بما في ذلك الجماجم البشرية. فبدلاً من الاعتماد على معدات متخصصة باهظة الثمن، لا يتطلب هذا البرنامج سوى سلسلة من صور iPhone المأخوذة من زوايا مختلفة.

باستخدام هذه التقنية، تستطيع مولنار الآن التقاط صور للجمجمة على هاتفها الخلوي وإرسالها إلى باترسون وهينسلي. إنهم يقومون بسرعة بإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد ببيانات أقل بكثير من الأشعة المقطعية التقليدية، مما يؤدي إلى عملية طباعة أسرع.

لقد أحدثت هذه التطورات بالفعل تأثيرًا كبيرًا في حل القضايا الباردة. ومن خلال تقليل الوقت المستغرق للحصول على نسخة مطبوعة ثلاثية الأبعاد من الجمجمة، يمكن أن تمضي التحقيقات قدمًا بسرعة أكبر. بالشراكة مع تكنولوجيا الرسوم المتحركة، أصبحت إعادة بناء الوجه بواسطة الطب الشرعي أداة قوية لإنفاذ القانون، حيث توفر لهم طريقة جديدة لتحديد هوية الأشخاص المجهولين ومنحهم الوجوه.

مصادر:

- التقنيات المضافة لإعادة بناء الوجه – مكتب أوهايو للتحقيقات الجنائية

- التقدم في إعادة بناء الوجه الشرعي - جامعة ولاية أوهايو