نجحت شركة Redwire في إنتاج مطبوعات حيوية ثلاثية الأبعاد للغضروف المفصلي للركبة البشرية في الفضاء

حققت الشركة المصنعة للنظام الفضائي Redwire إنجازًا كبيرًا من خلال الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد للغضروف المفصلي للركبة البشرية بنجاح في مرفق التصنيع الحيوي ثلاثي الأبعاد (BFF) الذي تمت ترقيته على محطة الفضاء الدولية (ISS). تمت إعادة الغضروف المفصلي المطبوع بيولوجيًا ثلاثي الأبعاد إلى الأرض لمزيد من التحليل بعد عمليات الطباعة الناجحة في يوليو. ومن المتوقع أن يمهد هذا الإنجاز المذهل الطريق لتحسين علاج إصابات الغضروف المفصلي في الفضاء، وهي شائعة بين أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية.

تمثل القدرة على طباعة الأنسجة المعقدة بنجاح مثل الغضروف المفصلي في الجاذبية الصغرى قفزة كبيرة إلى الأمام في تطوير عملية طباعة حيوية موثوقة على نطاق واسع. يتيح BFF من Redwire، بالاشتراك مع معالج التجارب الفضائية المتقدم (ADSEP)، وضعًا دقيقًا للأحبار الحيوية التي تتكون من خلايا جذعية متعددة القدرات للبالغين. يمكن بناء هذه الطبقات الدقيقة للغاية من الحبر الحيوي، والتي تكون أرق من شعرة الإنسان، لتكوين هياكل قابلة للحياة. يتميز BFF المحدث أيضًا بنظام زراعة الخلايا الذي طورته شركة Redwire لتقوية الأنسجة بمرور الوقت ومنع الانهيار.

لقد تم تعزيز قدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المدار الخاصة بـ Redwire بشكل كبير من خلال BFF الذي تمت ترقيته. توفر الطابعة الجديدة تحكمًا محسّنًا في درجة الحرارة عند العمل باستخدام الأحبار الحيوية الحساسة لدرجة الحرارة، مما يؤدي إلى تحسين عملية التصنيع. تحمل هذه التكنولوجيا وعدًا كبيرًا لمعالجة النقص في المتبرعين بالأعضاء لمرضى زرع الأعضاء في المستقبل.

أصبحت محطة الفضاء الدولية على نحو متزايد مركزًا لأبحاث التصنيع الإضافي، حيث يستفيد العديد من الباحثين الأكاديميين والمؤسسات التجارية من ظروف الجاذبية الصغرى لاختبار تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة. وفي مشروع منفصل، تتعاون خمس شركات ومراكز أبحاث بلجيكية لإرسال "قلب على شريحة" مطبوع ثلاثي الأبعاد إلى محطة الفضاء الدولية في عام 3. وسيسمح هذا القلب الاصطناعي ونظام الدورة الدموية للعلماء بدراسة عملية شيخوخة القلب. ، والذي يحدث أسرع 3 مرة في بيئات انعدام الجاذبية.

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