تشير الأبحاث الجديدة إلى أن البشر عاشوا في الأمريكتين في وقت أبكر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا

كشفت دراسة حديثة أن البشر ربما سكنوا الأمريكتين في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد في السابق. يعود تاريخ آثار الأقدام البشرية المتحجرة المكتشفة في نيو مكسيكو إلى ما بين 21,000 و23,000 سنة مضت، مما يتحدى النظرية الشائعة القائلة بأن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية والجنوبية منذ حوالي 15,000 سنة.

تم العثور على آثار الأقدام على حافة قاع بحيرة قديمة في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو في عام 2021. وشكك العلماء في البداية في دقة طرق التأريخ المستخدمة عندما تم اكتشاف آثار الأقدام لأول مرة. ومع ذلك، أكد المزيد من التحليل أن آثار الأقدام كانت بالفعل عمرها ما بين 21,000 إلى 23,000 سنة، مما يجعلها أقدم آثار أقدام بشرية تم العثور عليها في الأمريكتين.

في الدراسة الأولى، استخدم العلماء التأريخ بالكربون المشع لتحديد عمر بذور النباتات المائية الملتصقة بآثار الأقدام. على الرغم من أن بعض العلماء كانوا متشككين في طريقة التأريخ هذه، إلا أن الدراسة الجديدة استخدمت مواد مختلفة للتأريخ بالكربون المشع. قام الباحثون بفحص حبوب اللقاح الصنوبرية القديمة وحبوب الكوارتز الموجودة في موقع آثار الأقدام. وقاموا بتحليل حوالي 75,000 حبة من حبوب اللقاح النقية ولاحظوا الضرر في الشبكات البلورية لحبوب الكوارتز القديمة لتقدير عمرها.

قدمت نتائج الدراسة الجديدة سطرين من الأدلة التي تدعم النطاق الزمني الأولي من 21,000 إلى 23,000 سنة. وهذا يتحدى فكرة وصول البشر إلى الأمريكتين قبل وقت قصير من غمر جسر بيرينغ البري بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر منذ حوالي 15,000 سنة.

تقدم آثار الأقدام القديمة لعلماء الآثار معلومات قيمة عن الأنشطة البشرية الماضية، وتوفر لقطات عن كيفية تحرك الناس والحيوانات في مواقع محددة. في حين أن المواقع الأثرية الأخرى في الأمريكتين تم تأريخها إلى فترة زمنية مماثلة، إلا أنها لم يتم ربطها بشكل قاطع بالوجود البشري. إن اكتشاف آثار الأقدام البشرية هذه في حديقة وايت ساندز الوطنية يقدم دليلاً لا يمكن إنكاره على الاحتلال البشري في المنطقة.

المصادر: [المصدر ١]، [المصدر ٢]

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