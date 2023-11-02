تتسبب الأنشطة البشرية في زيادة تركيز الزئبق في الغلاف الجوي بمقدار سبعة أضعاف: طريقة جديدة للتقدير

كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية هارفارد جون بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية (SEAS) عن حقيقة مثيرة للقلق وهي أن الأنشطة البشرية أدت إلى زيادة تركيز الزئبق في غلافنا الجوي بمعدل مذهل سبعة أضعاف منذ عام 1500 م. هذه الزيادة الكبيرة في مستويات الزئبق يشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة.

فهم انبعاثات الزئبق الطبيعية

قام فريق البحث، بقيادة البروفيسور إلسي إم سندرلاند، بتطوير طريقة رائدة لتقدير الانبعاثات السنوية للزئبق من البراكين بدقة - وهي أكبر الانبعاثات الطبيعية لهذا العنصر السام. ومن خلال الجمع بين التقدير الدقيق لانبعاثات الزئبق البركاني ونموذج الكمبيوتر، تمكن الباحثون من إعادة بناء مستويات الزئبق في الغلاف الجوي قبل التدخل البشري.

مصادر الزئبق التي يسببها الإنسان

قبل أن تبدأ الأنشطة البشرية في تعطيل الدورة الطبيعية، كان الغلاف الجوي يحتوي على ما يقرب من 580 ميغاجرامًا من الزئبق. ومع ذلك، أظهرت دراسات مستقلة أخرى أجريت لتقييم بيانات الغلاف الجوي أنه بحلول عام 2015، ارتفع محتوى الزئبق بشكل كبير إلى حوالي 4,000 ملغ، أي ما يقرب من سبعة أضعاف خط الأساس الطبيعي. وتشمل الأسباب الرئيسية المسؤولة عن هذا الارتفاع المثير للقلق الانبعاثات الصادرة عن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والأنشطة الصناعية، وحرق النفايات، وعمليات التعدين.

التأثير على صحة الإنسان والبيئة

والزئبق، وخاصة في شكل ميثيل الزئبق، هو مادة سامة عصبية قوية تتراكم أحيائيا في الأسماك والكائنات الحية الأخرى، مما يشكل تهديدا لكل من الحياة البرية المائية والبشر الذين يستهلكون الأسماك الملوثة. ويشدد البروفيسور سندرلاند على أهمية فهم دورة الزئبق الطبيعية باعتبارها خط أساس للسياسات الرامية إلى الحد من انبعاثات الزئبق وفهم التأثير الكامل للأنشطة البشرية على البيئة.

رؤى من الدراسة

ونظرًا لوجود الزئبق الضئيل في الغلاف الجوي، فمن المستحيل عمليًا اكتشاف ولو نانوجرام منه في متر مكعب من الهواء عبر الأقمار الصناعية. وللتغلب على هذه العقبة، استخدم الباحثون ثاني أكسيد الكبريت، وهو أحد المكونات الرئيسية للانبعاثات البركانية، كبديل للزئبق. ومن خلال تحليل مستويات ثاني أكسيد الكبريت وتطبيق نموذج GEOS-Chem للغلاف الجوي، قام الفريق بتقدير تشتت الزئبق البركاني على نطاق عالمي.

واكتشفت الدراسة أنه على الرغم من أن الانبعاثات البركانية تساهم في تركيزات الزئبق في الغلاف الجوي، إلا أنها لا تمثل سوى جزء صغير في معظم مناطق العالم. ومع ذلك، فإن بعض المناطق مثل أمريكا الجنوبية، والبحر الأبيض المتوسط، ومنطقة حلقة النار في المحيط الهادئ تظهر مستويات أعلى من انبعاثات الزئبق البركاني، مما يجعل من الصعب تتبع مساهمات الأنشطة البشرية.

تداعيات الدراسة

يعد فهم أهمية الانبعاثات البركانية في مناطق معينة أمرًا بالغ الأهمية لإجراء تقييم دقيق للاتجاهات طويلة المدى للزئبق في الأسماك والهواء والمحيطات. ومن خلال تصحيح التباين الطبيعي في التأثير البركاني، يمكن للباحثين الحصول على رؤى قيمة حول تأثير الأنشطة البشرية. تساعد هذه المعرفة في تطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من التلوث بالزئبق وحماية صحة الإنسان والبيئة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف أثر النشاط البشري على مستويات الزئبق في الغلاف الجوي؟

وفقا لدراسة أجرتها كلية هارفارد جون بولسون للهندسة والعلوم التطبيقية (SEAS)، أدت الأنشطة البشرية إلى زيادة تركيز الزئبق في غلافنا الجوي بمقدار سبعة أضعاف منذ حوالي 1500 م.

2. ما هي المصادر الرئيسية لانبعاثات الزئبق الناجمة عن النشاط البشري؟

وتشمل الأسباب الرئيسية المسؤولة عن الارتفاع الحاد في مستويات الزئبق في الغلاف الجوي الانبعاثات الصادرة عن المصانع التي تعمل بالفحم، والأنشطة الصناعية، وحرق النفايات، وعمليات التعدين.

3. ما أهمية فهم دورة الزئبق الطبيعية؟

يوفر فهم دورة الزئبق الطبيعية خط أساس لوضع سياسات فعالة للحد من انبعاثات الزئبق. كما يسمح لنا بفهم التأثير الكامل للأنشطة البشرية على البيئة والمخاطر المحتملة على صحة الإنسان.

4. كيف قدر الباحثون انبعاثات الزئبق البركانية؟

من خلال تحليل ثاني أكسيد الكبريت، وهو عنصر رئيسي في الانبعاثات البركانية، كبديل للزئبق، قام فريق البحث بتقدير تشتت الزئبق البركاني على نطاق عالمي باستخدام نموذج الغلاف الجوي GEOS-Chem.

5. ما هي الآثار المترتبة على نتائج الدراسة؟

تساعد نتائج الدراسة الباحثين على تحديد المناطق ذات المستويات الأعلى من انبعاثات الزئبق البركاني، مما يساهم في فهم أفضل لتأثير الأنشطة البشرية على اتجاهات الزئبق طويلة المدى في الأسماك والهواء والمحيطات. يعد تصحيح التقلبات الطبيعية أمرًا بالغ الأهمية في تقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتلوث بالزئبق.