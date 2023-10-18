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علوم

هل الوعي نتيجة للإنتروبيا في الدماغ؟

Byروبرت أندرو

أكتوبر 18، 2023
هل الوعي نتيجة للإنتروبيا في الدماغ؟

تشير دراسة نشرت في عام 2016 إلى أن الوعي قد ينشأ بشكل طبيعي نتيجة لتعظيم أدمغتنا محتوى المعلومات لديها، على غرار مبدأ الإنتروبيا. تشير الإنتروبيا إلى تطور النظام من النظام إلى الفوضى. تمامًا مثل الكون، الذي كان ينتقل من حالة إنتروبيا منخفضة إلى إنتروبيا عالية منذ الانفجار الكبير، قد تظهر أدمغتنا أيضًا إنتروبيا أعلى عندما نكون واعيين تمامًا. استخدمت هذه الدراسة الميكانيكا الإحصائية لنمذجة شبكات الخلايا العصبية في أدمغة تسعة مشاركين، من بينهم سبعة مصابون بالصرع.

قارن الباحثون أنماط الاتصال في أدمغة المشاركين عندما كانوا نائمين مقابل مستيقظين، وأثناء النوبات مقابل حالة "التنبيه" العادية. في كلتا الحالتين، أظهرت أدمغة المشاركين إنتروبيا أعلى عندما كانوا في حالة وعي كامل. يشير هذا إلى أن الوعي يمكن أن يكون "خاصية ناشئة" لنظام يحاول تعظيم تبادل المعلومات. ومع ذلك، فإن الدراسة لها قيود، مثل حجم العينة الصغير، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحقق من صحة هذه النتائج.

لقد كان فهم الوعي البشري تحديًا طويلًا للباحثين. إن السعي لكشف أصولها وسبب وجودها مستمر. تقدم هذه الدراسة وجهة نظر جديدة، تشير إلى أن الوعي قد يكون أحد الآثار الجانبية لحركة دماغنا نحو الإنتروبيا. وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج، إلا أنها توفر نقطة انطلاق للتحقيقات المستقبلية في العلاقة بين تنظيم الدماغ والوعي.

المصدر: المراجعة الفيزيائية E

By روبرت أندرو

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