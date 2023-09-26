الخطوة التالية في رسم خريطة الدماغ البشري: التقاط بيانات الشبكة العصبية على مستوى المشبك

لقد كان الدماغ البشري، بشبكته المعقدة من الخلايا العصبية والمشابك العصبية، لغزا للعلماء لفترة طويلة. ومع ذلك، فإن عالم الأعصاب في جامعة هارفارد جيف ليشتمان وزملاؤه يتخذون خطوة رائدة نحو فهم هذا التعقيد من خلال إنشاء خريطة للدماغ، تُعرف باسم الشبكة العصبية.

تلقى ليختمان، إلى جانب شركاء من جامعة برينستون، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة كامبريدج، وجامعة جونز هوبكنز، تمويلًا بقيمة 30 مليون دولار من المعاهد الوطنية للصحة لإعادة بناء الأسلاك العصبية داخل دماغ الفأر. ومن خلال تصوير منطقة صغيرة من الدماغ مسؤولة عن تعزيز الذاكرة والمهام المعقدة الأخرى، يهدف الفريق إلى إثبات جدوى رسم خريطة لدماغ الفأر بأكمله على مستوى المشبك العصبي.

وكما قدم مشروع الجينوم البشري فهرسًا شاملاً للجينات البشرية وتسلسلات الحمض النووي الخاصة بها، فإن الشبكة العصبية لليتشمان ستوفر رسمًا تخطيطيًا شاملاً لكل اتصال عصبي في الدماغ. وقد يكون لهذا آثار عميقة على فهم وعلاج اضطرابات الدماغ مثل التوحد والفصام. حاليًا، يُعتقد أن هذه الاضطرابات ناجمة عن خلل في التوصيلات الكهربائية الدقيقة في الدماغ والتي لا يمكن اكتشافها بواسطة فحوصات الدماغ الحالية.

إن تطوير علم الاتصال، وهو المجال الذي ابتكره ليشتمان، لديه القدرة على إحداث ثورة في فهمنا للدماغ. ومن خلال توفير خريطة مفصلة للاتصالات العصبية، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة للأسباب الكامنة وراء اضطرابات الدماغ وتطوير أساليب جديدة للتشخيص والعلاج.

منحت مبادرة BRAIN، وهي مبادرة بحثية أطلقتها المعاهد الوطنية للصحة، مؤخرًا تمويلًا لدعم تطوير أبحاث الاتصالات. يعد فريق Lichtman جزءًا من شبكة مبادرة BRAIN للاتصال عبر المقاييس، والتي تهدف إلى تطوير القدرات التقنية وقدرات البحث اللازمة لإنشاء مخططات توصيلية لأدمغة كاملة.

في الختام، يعد التقاط بيانات الشبكة العصبية على مستوى المشبك خطوة تالية حاسمة في فهم مدى تعقيد الدماغ البشري. ومع إمكانية إحداث ثورة في فهمنا لاضطرابات الدماغ، يمكن لهذا البحث أن يمهد الطريق لأساليب جديدة في التشخيص والعلاج. المصدر: عقل الفأر (الخلية)؛ جيف دبليو ليشتمان وفيرين جاين