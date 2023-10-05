عنوان جديد: العلماء يحققون اختراقًا في أبحاث السرطان من خلال توصيل الأدوية المستهدفة

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في أبحاث السرطان من خلال تطوير نظام توصيل الأدوية عالي الاستهداف. تحمل هذه التكنولوجيا المتطورة وعدًا كبيرًا لتحسين فعالية وسلامة علاجات السرطان.

يستخدم نظام توصيل الدواء الجديد تقنية النانو لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة مع تجنيب الأنسجة السليمة التأثيرات الضارة للعلاج الكيميائي. ومن خلال تغليف الأدوية المضادة للسرطان داخل جسيمات نانوية صغيرة، وجد العلماء طريقة لتوصيل هذه الأدوية بشكل انتقائي إلى الخلايا السرطانية، مما يزيد من فعاليتها ويقلل من آثارها الجانبية.

على عكس العلاج الكيميائي التقليدي، الذي يؤثر على كل من الخلايا السليمة والسرطانية، فإن نظام توصيل الدواء المستهدف هذا يقلل من الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة، مما يؤدي إلى تفاعلات عكسية أقل وتحسين نتائج المرضى. وتتنقل الجسيمات النانوية بشكل فعال عبر مجرى الدم، وتحدد على وجه التحديد الخلايا السرطانية من خلال علاماتها الجزيئية الفريدة. بمجرد استهدافها، تطلق الجسيمات النانوية الأدوية المغلفة، وتمارس تأثيراتها العلاجية مباشرة على الخلايا السرطانية.

هذا الإنجاز لديه القدرة على إحداث ثورة في علاج السرطان من خلال تعزيز فعالية الأدوية وتقليل سميتها. فهو يوفر أملاً جديدًا للمرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أورام متقدمة أو مقاومة للعلاج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لنظام توصيل الدواء الجديد هذا أن يمهد الطريق للطب الشخصي، لأنه يسمح بأساليب علاجية مخصصة بناءً على الخصائص الجزيئية لكل مريض بالسرطان.

يمثل تطوير نظام توصيل الأدوية المستهدف هذا تقدمًا كبيرًا في مجال علاج الأورام، مع آثار واسعة النطاق على مستقبل علاج السرطان. ومع مزيد من البحث والتحسينات، تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تحسين نتائج المرضى بشكل كبير والمساهمة في المعركة المستمرة ضد السرطان.

مصادر:

– جوناثان تشادويك، “العلماء يحققون اختراقًا في أبحاث السرطان من خلال توصيل الأدوية المستهدفة”، ميل أونلاين، 5 أكتوبر 2023.