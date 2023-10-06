الإثارة في المياه: الحيتان الحدباء تستمتع بتدليك الأعشاب البحرية

خاضت مجموعة من السياح في جولة قبالة سواحل مدينة بيرث الأسترالية، تجربة غير عادية عندما صادفوا اثنين من الحيتان الحدباء شديدة الإثارة. وصفت وكالة الرحلات السياحية Whale Watch Western Australia سلوك الحيتان وهي تلتوي وتتدحرج وتعلن عن حماستها. مصدر حماستهم؟ الأعشاب البحرية.

وفقًا لمدونة الوكالة، تتمتع الحيتان الحدباء من جميع الأعمار بعلاجات الوجه بالأعشاب البحرية. الجلد الحساس والدرنات الموجودة على منبرهم تجعلهم يتقبلون الإحساس بالتدليك بالأعشاب البحرية. تمت الإشارة إلى هذا اللقاء باسم "منتجع نهاري للحيتان"، مما يسلط الضوء على المتعة التي تستمدها هذه المخلوقات من التفاعل.

خلال الجولة، أتيحت للسائحين أيضًا فرصة مراقبة العديد من الحيتان الحدباء الأم مع عجولها، ومجموعة من أربعة ذكور من الحيتان الحدباء، ومجموعة من الدلافين قارورية الأنف. أعربت منظمة Whale Watch Western Australia عن امتنانها لقدرتها على الانضمام إلى هذه المخلوقات الرائعة في أنشطتها الاجتماعية والمرحة.

تهاجر الحيتان الحدباء سنويًا في غرب أستراليا، حيث يسافر أكثر من 45,000 فرد من مناطق التغذية الباردة في القارة القطبية الجنوبية إلى المياه الدافئة بالقرب من كيمبرلي بدءًا من سبتمبر. إن اللقاء مع الحيتان الحدباء المتحمسة وغيرها من الحياة البرية البحرية جعل هذه التجربة تجربة لا تُنسى بالنسبة للسياح.

تقدم هذه المقالة لمحة عن السعادة التي تشعر بها الحيتان الحدباء عندما تقوم بتدليك الأعشاب البحرية. إن حساسية بشرتهم ودرناتهم الموجودة على منبرهم تجعل هذا التفاعل ممتعًا بشكل خاص بالنسبة لهم. ومن اللافت للنظر حقًا أن نشاهد هذه المخلوقات الذكية والمهيبة في بيئتها الطبيعية، وهي تمارس سلوكيات اجتماعية ومرحة.

مصادر:

– منشور مدونة لمشاهدة الحيتان في أستراليا الغربية

– مراقبة الحيتان غرب أستراليا، وكالة سياحية