الكويكب 12P/Pons-Brooks يمكن رؤيته بالعين المجردة في عام 2024

من المقرر أن يمر المذنب 12P/Pons-Brooks، المعروف بنشاطه البركاني الجليدي، بالقرب من الأرض في 21 أبريل 2024. ويبلغ قطره حوالي 18.6 ميلًا (30 كم)، ومن الممكن أن يصبح مرئيًا بالعين المجردة أثناء هذا اللقاء القريب.

البراكين الجليدية، والمعروفة أيضًا باسم البراكين الباردة، هي عملية جيولوجية تندلع فيها المواد الجليدية، مثل الماء أو الأمونيا أو الميثان، من داخل جسم سماوي بدلاً من الصخور المنصهرة. غالبًا ما توجد هذه البراكين الجليدية في الأجسام الجليدية مثل المذنبات وبعض الأقمار في النظام الشمسي الخارجي.

تم اكتشاف المذنب 12P/Pons-Brooks لأول مرة من قبل عالم الفلك جان لويس بونس في عام 1812، ثم أعاد ويليام روبرت بروكس اكتشافه بشكل مستقل في عام 1883. ويتبع المذنب مدارًا بيضاويًا حول الشمس، بمتوسط ​​فترة تبلغ حوالي 70.5 عامًا.

خلال أقرب اقتراب له من الأرض في عام 2024، هناك احتمال أن يكون 12P/Pons-Brooks مرئيًا بالعين المجردة. وهذا يعني أنه بدون مساعدة التلسكوبات أو المناظير، قد يتمكن مراقبو النجوم من رؤية المذنب في سماء الليل. ومع ذلك، قد تكون رؤية المذنبات في بعض الأحيان غير متوقعة، لأنها تعتمد على عوامل مثل سطوع المذنب وقربه من الأرض.

تتكون المذنبات من خليط من المواد المتطايرة، مثل الجليد المائي والغبار وثاني أكسيد الكربون والميثان. عندما يقترب المذنب من الشمس، تتسبب الحرارة في تبخر هذه المواد المتطايرة وإنتاج غيبوبة متوهجة، أو غلاف جوي، حول النواة. هذه الغيبوبة المتوهجة وذيل المذنب هما ما يجعل المذنبات مرئية من الأرض.

من المهم لعشاق علم الفلك أن يظلوا على اطلاع بأحدث المعلومات والتوقعات المتعلقة برؤية المذنب 12P/Pons-Brooks في عام 2024. ومع الظروف الجوية المناسبة وسماء الليل الصافية، هناك فرصة لمشاهدة هذا المذنب البركاني الجليدي بالعين المجردة. عين.

المصادر: المذنب البركاني الجليدي 12P/Pons-Brooks؛ البراكين الجليدية. المذنب