"النقط" الغامضة في أعماق الأرض نتيجة الاصطدام بتكوين القمر

اقترح العلماء نظرية رائدة يمكنها تسليط الضوء على لغزين قديمين: أصل القمر ووجود "نقط" غريبة في أعماق وشاح الأرض. ووفقا للنظرية الرائدة، تشكل القمر قبل حوالي 4.5 مليار سنة عندما اصطدم جسم بحجم الكوكب يسمى ثيا بالأرض المبكرة. تسبب هذا الحدث الكارثي في ​​قذف الحطام إلى الفضاء، وتجمعه في النهاية ليشكل القمر. ومع ذلك، على الرغم من المحاولات العديدة، لم يتمكن العلماء من العثور على دليل قوي على وجود ثيا.

ومؤخرًا، نشر فريق من الباحثين بقيادة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا دراسة في مجلة Nature تقدم تفسيرًا بديلاً. وكانت الموجات الزلزالية التي تم اكتشافها في الثمانينات قد كشفت سابقًا عن وجود "نقطتين" غامضتين على عمق 1980 كيلومتر تقريبًا تحت سطح الأرض - واحدة تحت إفريقيا والأخرى تحت المحيط الهادئ. هذه النقط الضخمة، والتي هي أكثر كثافة وسخونة من الصخور المحيطة بها، حيرت الجيولوجيين لفترة طويلة.

يقترح البحث الجديد أن هذه النقط هي بقايا ثيا التي أصبحت مدمجة داخل الأرض أثناء الاصطدام الضخم. تشير الدراسة إلى أن كميات هائلة من مادة الوشاح من ثيا غرقت عميقًا في الوشاح السفلي للأرض، وتراكمت في النقطتين المتميزتين على مدى مليارات السنين. علاوة على ذلك، يقترح العلماء أن هذا الاصطدام والبقايا التي خلفها لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل الأرض إلى كوكب صالح للحياة وقادر على دعم الحياة كما نعرفها.

إن الآثار المترتبة على هذه النظرية مذهلة. أدى اصطدام ثيا إلى تغيير تكوين الأرض بشكل كبير خلال 24 ساعة فقط، مما وفر ظروفًا فريدة تميز كوكبنا عن الكواكب الأخرى في الكون. أشارت دراسات سابقة إلى أن ثيا ربما تكون قد أوصلت الماء، وهو عنصر حيوي للحياة، إلى الأرض. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن النقط ترسل أعمدة مملوءة بالصهارة نحو السطح وتم ربطها بتكوين القارات العظمى.

وفي حين أن النظرية لا تزال خاضعة لمزيد من الدراسة والتحقق، إلا أنها تمثل اكتشافًا مهمًا ومثيرًا في مجال علم الكواكب. إن وجود هذه الآثار العميقة الجذور من الاصطدام الذي أدى إلى تكوين القمر يقدم نظرة ثاقبة لتاريخ تطور الأرض وصفاتها الاستثنائية التي تجعلها عالمًا داعمًا للحياة.

أسئلة وأجوبة

من أين أتى القمر؟

يُعتقد أن القمر قد تشكل منذ حوالي 4.5 مليار سنة عندما اصطدم جسم بحجم كوكب يسمى ثيا بالأرض المبكرة.

ما هي النقط الموجودة في أعماق الأرض؟

في أعماق عباءة الأرض، هناك نوعان من "النقطتين" الغامضتين اللتين أثارتا اهتمام العلماء منذ اكتشافهما في الثمانينيات. هذه النقط أكثر كثافة وأكثر سخونة من الصخور المحيطة بها ويُفترض الآن أنها بقايا ثيا، الجسم الذي اصطدم بالأرض لتكوين القمر.

لماذا تعتبر هذه النقط مهمة؟

إن وجود هذه الآثار العميقة الجذور يوفر نظرة ثاقبة للتاريخ التطوري للأرض وخصائصها الفريدة التي تجعلها قادرة على دعم الحياة. لعب الاصطدام مع ثيا دورًا حاسمًا في تشكيل تركيبة الأرض وربما يكون قد أوصل المكونات الأساسية، مثل الماء، إلى كوكبنا. ترتبط العمليات الجيولوجية للنقط أيضًا بتكوين القارات العظمى.