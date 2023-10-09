أكبر عاصفة شمسية معروفة تم الكشف عنها في حلقات نمو الأشجار القديمة في جبال الألب الفرنسية

قدمت حلقات النمو السنوية داخل البقايا القديمة لأشجار الصنوبر الاسكتلندية في جبال الألب الفرنسية الجنوبية دليلا على أكبر عاصفة شمسية معروفة. هذه العاصفة التي حدثت قبل 14,300 سنة، كان من الممكن أن يكون لها آثار مدمرة على التكنولوجيا الحديثة لدينا لو حدثت اليوم. تضمنت العاصفة الشمسية إرسال الشمس دفعة كبيرة من الجزيئات النشطة إلى الفضاء. تم اكتشاف الدليل على هذا الحدث في حلقات نمو بقايا الأشجار الموجودة على طول نهر دروزت بالقرب من بلدة جاب.

خلال هذا الوقت، كانت الأرض في قبضة العصر الجليدي الأخير، وكان الصيادون وجامعو الثمار يكافحون من أجل البقاء في ظروف قاسية حول العالم. يمكن رؤية العاصفة الشمسية على شكل توهج شمسي ساطع يتبعه شفق قطبي ضخم في السماء. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين عاشوا في ذلك الوقت لم يكونوا على دراية بالجسيمات عالية الطاقة أو الاضطراب المغناطيسي الأرضي الذي كانوا يعانون منه.

غمرت الجسيمات الشمسية النشطة الغلاف الجوي العلوي للأرض، مما تسبب في تفاعلات نووية وأدى إلى ارتفاع كبير في إنتاج الكربون المشع. تم امتصاص هذا الارتفاع في أنسجة الأشجار النامية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات الكربون المشع المكتشفة في حلقات النمو القديمة. وقد تم اكتشاف أحداث شمسية متطرفة مماثلة في الماضي، وكان أحدثها في عامي 774 و993 م. حدث كارينغتون عام 1859، وهو أكبر عاصفة شمسية تمت ملاحظتها مباشرة، تسبب في اضطرابات كبيرة في التلغراف وخلق شفقًا ليليًا ساطعًا.

إن العواصف الشمسية بهذا الحجم لديها القدرة على إحداث أضرار كارثية لمجتمعنا الحديث، حيث أننا نعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا. يمكن أن تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد، وتعطيل الأقمار الصناعية بشكل دائم، وتشكل مخاطر إشعاعية على رواد الفضاء والطيران. يمكن أن يكون التأثير الاقتصادي بمليارات أو حتى تريليونات الدولارات من الناتج المحلي الإجمالي المفقود.

لا يزال من غير المفهوم تمامًا أسباب هذه العواصف الشمسية الشديدة، أو مدى تكرار حدوثها، أو ما إذا كان من الممكن التنبؤ بها. ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت اتصالاتنا وشبكات الكهرباء والأقمار الصناعية لدينا قادرة على تحمل تأثيراتها والتعافي بسرعة أم أنها ستفشل بشكل كارثي.

وقد تم تأكيد نتائج هذه الدراسة من خلال ارتفاع حاد في نظير كيميائي آخر تم العثور عليه في العينات الجليدية في جرينلاند والتي يعود تاريخها إلى نفس العام. تشير حالة جذوع الأشجار المحفوظة جيدًا ووجود المواد العضوية إلى أنها دُفنت بسرعة خلال نهاية العصر الجليدي الأخير.

مصادر:

– دراسة منشورة في المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: مجلة العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية

– إدوارد بارد، أستاذ المناخ وتطور المحيطات في كوليج دو فرانس ومركز الأبحاث CEREGE

- تيم هيتون، أستاذ الإحصاء التطبيقي بجامعة ليدز في إنجلترا

- سيسيل ميرامونت، أستاذة البيئات القديمة والمناخات القديمة في جامعة إيكس مرسيليا في فرنسا ومعهد الأبحاث IMBE