اكتشف العلماء أكبر عاصفة شمسية معروفة في حلقات الأشجار القديمة

وجد الباحثون أدلة على حدوث عاصفة شمسية ضخمة قبل 14,300 عام، بناءً على تحليل حلقات النمو السنوية في أشجار الصنوبر الاسكتلندية في جبال الألب الفرنسية الجنوبية. العاصفة الشمسية، التي أطلقت موجة كبيرة من الجزيئات النشطة في الفضاء، هي أكبر عاصفة شمسية معروفة حتى الآن. ويعتقد الباحثون أنه إذا حدثت مثل هذه العاصفة اليوم، فقد يكون لها آثار كارثية على التكنولوجيا الحديثة، وربما تؤدي إلى احتراق الأقمار الصناعية والتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

تم العثور على الدليل على العاصفة الشمسية في شكل ارتفاع كبير في مستويات الكربون المشع في حلقات الأشجار. غمرت الجسيمات الشمسية النشطة الغلاف الجوي العلوي للأرض، مما تسبب في ارتفاع مفاجئ في إنتاج الكربون المشع الذي امتصته الأشجار النامية. كانت تأثيرات العاصفة الشمسية دراماتيكية، حيث كان التوهج الشمسي الساطع هو أول علامة مرئية، يليه شفق قطبي ضخم في السماء يمتد نحو خط الاستواء أكثر من الشفق القطبي الحالي.

ووفقا للبروفيسور تيم هيتون من جامعة ليدز، فإن تأثير عاصفة شمسية مماثلة اليوم يمكن أن يكون كارثيا على المجتمع، حيث يتسبب في أضرار جسيمة لشبكات الكهرباء، وتعطيل الأقمار الصناعية، ويشكل مخاطر إشعاعية على رواد الفضاء والطيران. ولم يتمكن الباحثون أيضًا من تحديد وتيرة مثل هذه العواصف الشمسية الشديدة وإمكانية التنبؤ بها، مما يثير تساؤلات حول مرونة التكنولوجيا لدينا في مواجهة تأثيراتها.

يضيف هذا الاكتشاف إلى الفهم المتزايد للمخاطر المحتملة التي تشكلها العواصف الشمسية، حيث تم الآن تحديد تسع عواصف شمسية شديدة باستخدام أدلة الكربون المشع الموجودة في حلقات الأشجار. حدثت أحدث عاصفة شمسية تمت ملاحظتها مباشرة في عام 1859، والمعروفة باسم حدث كارينغتون، والتي عطلت التلغراف وخلقت شفقًا ليليًا ساطعًا لدرجة أن الطيور غنت كما لو كان الفجر. وكان من الممكن أن تكون العاصفة الشمسية التي حدثت قبل 14,300 سنة أكثر شدة، حيث تقدر بنحو عشر مرات أقوى من حدث كارينغتون.

نُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية أ: العلوم الرياضية والفيزيائية والهندسية. كما أكد الباحثون النتائج التي توصلوا إليها من خلال الكشف عن ارتفاع مماثل في نظير كيميائي آخر في العينات الجليدية في جرينلاند التي يعود تاريخها إلى نفس العام.

المصادر: رويترز