شكرًا لك هيوبرت ريفز: إرث من السلام والدفاع عن البيئة

لقد ترك هيوبرت ريفز، عالم الفيزياء الفلكية الشهير وعالم البيئة والإنساني الملتزم، علامة لا تمحى على العالم. ومن خلال عمله وتفانيه الذي لا يتزعزع، ألهم عددًا لا يحصى من الأفراد للتفكير في أهمية السلام والاستدامة البيئية ومستقبل كوكبنا.

لقد كان ريفز مؤيدًا قويًا للمبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على بيئتنا ومكافحة تغير المناخ. وقد أيد توصيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عالم صالح للسكن للأجيال القادمة. في أفلامه، مثل "هوبير ريفز: ستار تيلر" و"المحيط يُرى من القلب"، يذكرنا ببلاغة بواجبنا في حماية الأرض والاعتزاز بها.

يقدم أحد أعمال ريفز البارزة، "وقت الشرب"، تحليلاً مثيرًا للتفكير حول الترسانات النووية العالمية. ومن دون اللجوء إلى الشعور بالذنب أو الأخلاق، فإنه يناشد وعينا الجماعي، ويحثنا على مواجهة أهوال الحرب النووية والعمل من أجل عالم أكثر أمانا.

يؤكد ريفز أيضًا على ضرورة الاعتراف بالعيوب المتأصلة في الإنسانية. وفي حين قد يكون من الصعب قبول رسالته، فإنه يحذرنا من أننا ما لم نعالج أوجه القصور هذه، فسوف نستمر في تكرار أخطاء ماضينا. وهو يناشدنا أن نرفض المشاركة في أعمال العنف والانتقام، ويشجع على الرفض العالمي لإدامة دورات المعاناة.

وبعيدًا عن مساهماته كعالم ومؤلف، لا يمكن التغاضي عن إرث ريفز كشاعر. أسر كتابه "الصبر دازور" الجماهير بنثره الغنائي وموضوعاته العالمية. أدى نجاح هذا الكتاب إلى دفع ريفز إلى دائرة الضوء وساعده في الوصول إلى جمهور أوسع برسائله المليئة بالأمل والرحمة.

ونحن إذ نودع هيوبرت ريفز، نعرب عن تعازينا لابنه وزميله نيكولاس ريفز، ولعائلة ريفز بأكملها. نحن ندرك التأثير العميق الذي أحدثه هيوبرت على العالم، ونلتزم بمواصلة إرثه من السلام والدفاع عن البيئة.

مصادر:

- الفضاء، يأخذ شكل نظري. Éditions l'Essentiel (الصفحات 89-90) – نص عام 1995 مزود بصور فوتوغرافية لمورور، مصنف في مكتبة العلوم (مكتبة العلوم) من قبل مكتبات غارنو.

– بيير ياسمين، فنانون من أجل السلام.