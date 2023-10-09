حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

الجمال الوردي والأحمر: نظرة فاحصة على NGC 5068

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 9، 2023
الجمال الوردي والأحمر: نظرة فاحصة على NGC 5068

تعرض هذه الصورة من تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا الألوان المذهلة والتفاصيل المعقدة للمجرة الحلزونية NGC 5068. تمتد NGC 45,000 على قطر مثير للإعجاب يبلغ 20 سنة ضوئية وتقع على بعد حوالي 5068 مليون سنة ضوئية في كوكبة العذراء، وهي مزينة ببقع من وردي فاتح وخصلات من اللون الأحمر الداكن. هذه الألوان النابضة بالحياة هي نتيجة لآلاف مناطق تشكل النجوم والغبار بين النجوم المنتشرة في جميع أنحاء المجرة.

في وسط NGC 5068 يوجد بار مركزي مشرق، مكتظ بالنجوم الناضجة. خلف هذا الشريط يكمن ثقب أسود، يمارس جاذبيته ويقرب النجوم من بعضها البعض. على طول الجزء السفلي والجانبي من الصورة، يمكننا ملاحظة بقع حمراء وردية من غاز الهيدروجين المتأين، والتي تحدد مواقع مجموعات النجوم الشابة. على الرغم من أنه لا يمكن تمييزها بسهولة من هذا المنظور، إلا أن هذه البقع تتماشى مع الأذرع الحلزونية للمجرة، حيث تتشكل النجوم الجديدة عادة.

هناك اكتشاف رائع آخر داخل NGC 5068 وهو وجود ما لا يقل عن 110 نجوم Wolf-Rayet. هذه النجوم الضخمة، التي تبلغ كتلتها أكثر من 25 مرة كتلة شمسنا وأكثر سطوعًا بكثير، تتخلص من كتلتها بمعدل مرتفع بشكل لا يصدق. تعتبر نجوم Wolf-Rayet نادرة نسبيًا، حيث لا يوجد سوى حوالي 220 نجمًا معروفًا في مجرتنا درب التبانة.

على الرغم من صعوبة ملاحظتها بالعين المجردة بسبب سطوع سطحها المنخفض، تكشف NGC 5068 عن روعتها من خلال قدرات تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا. وباستخدام عمليات رصد الضوء فوق البنفسجي والمرئي والقريب من الأشعة تحت الحمراء، يكشف هابل عن جمال وتعقيد هذه المجرة البعيدة. تمكن هذه المشاهدات ذات الأطوال الموجية المتعددة علماء الفلك من دراسة الأجسام والظواهر الكونية المختلفة، مثل تكوين النجوم الجديدة.

في يونيو 2023، ساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا في دراسة NGC 5068 من خلال التقاط صورته بالأشعة تحت الحمراء. هذه الصورة، وهي جزء من حملة علمية لدراسة تكوين النجوم في المناطق الغازية القريبة، تضيف إلى ثروة المعرفة التي بنيت عليها ملاحظات هابل السابقة.

وبينما نتعمق أكثر في فهم الكون، فإن كل لمحة جديدة عن المجرات مثل NGC 5068 تقربنا من كشف أسرار الكون.

مصادر:
- ناسا
– Phys.org (https://phys.org/news/2023-10-hubble-multi-wavelength-view-webb-image.html)

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

شجرة صنوبر قديمة تكشف عن أكبر عاصفة شمسية على الأرض

أكتوبر 9، 2023 مامفو بريشيا
علوم

إبداع الطبيعة: إنتاج متنوع من البنزوكسازينويدات بواسطة أنواع نباتية مختلفة

أكتوبر 9، 2023 روبرت أندرو
علوم

تسرب سائل من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية

أكتوبر 9، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

الجمال الوردي والأحمر: نظرة فاحصة على NGC 5068

أكتوبر 9، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

شجرة صنوبر قديمة تكشف عن أكبر عاصفة شمسية على الأرض

أكتوبر 9، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

إبداع الطبيعة: إنتاج متنوع من البنزوكسازينويدات بواسطة أنواع نباتية مختلفة

أكتوبر 9، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

تسرب سائل من الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية

أكتوبر 9، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات