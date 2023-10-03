الجمال المتصاعد: هابل يلتقط NGC 4654 في كوكبة العذراء

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة مذهلة لمجرة NGC 4654، وهي مجرة ​​حلزونية متوسطة تقع في كوكبة العذراء. تتميز هذه المجرة بمركزها اللامع وتصنيفها على أنها مجرة ​​حلزونية "متوسطة"، مما يعرض خصائص كل من الحلزونات المحظورة وغير المحظورة. تقع NGC 4654 شمال خط الاستواء السماوي مباشرة، ويمكن رؤيتها من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي. وتقع على بعد حوالي 55 مليون سنة ضوئية من الأرض.

تُظهر NGC 4654، مثل العديد من المجرات الأخرى في عنقود العذراء، توزيعًا غير متماثل للنجوم وغاز الهيدروجين المحايد. ويفترض علماء الفلك أن هذه المجرة تمر بعملية تعرف باسم "تجريد ضغط الكبش". أثناء تحرك NGC 4654 عبر مجموعة مجرات العذراء، تسبب قوى الجاذبية التي يمارسها العنقود ضغطًا على المجرة. يشبه هذا الضغط عاصفة من الرياح ويجرد NGC 4654 من غازه. والنتيجة هي تشكيل ذيل طويل ورفيع من غاز الهيدروجين على الجانب الجنوبي الشرقي من المجرة. ومن المثير للاهتمام أن NGC 4654 تحافظ على معدل تكوين نجوم مرتفع نسبيا، وهو أمر غير شائع بالنسبة للمجرات التي شهدت تجريد الضغط.

واجهت NGC 4654 أيضًا مجرة ​​مرافقة، NGC 4639، منذ حوالي 500 مليون سنة. تسبب تأثير الجاذبية لـ NGC 4639 في فقدان NGC 4654 للغاز على طول حافتها، مما أدى إلى تقييد تكوين النجوم في تلك المنطقة بالذات. ساهم هذا التفاعل في التوزيع غير المتماثل للنجوم داخل NGC 4654.

يهتم العلماء بشكل خاص بدراسة المجرات مثل NGC 4654 لدراسة العلاقة بين النجوم الشابة والغاز البارد الذي تخرج منه. التقط تلسكوب هابل الفضائي هذه الصورة الجذابة لـ NGC 4654 باستخدام الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.

مصادر:

- تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، وج. لي (معهد علوم التلسكوب الفضائي)؛ المعالجة: غلاديس كوبر (ناسا/ الجامعة الكاثوليكية الأمريكية)

– “يشاهد هابل NGC 4654 في كوكبة العذراء” – Phys.org (3 أكتوبر 2023)