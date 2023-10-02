هابل يلتقط صورة مذهلة للسديم الأحمر Westerhout 5

تعرض هذه الصورة الحديثة من تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية مشهدًا مذهلاً بألوان حمراء زاهية. تسلط الصورة الضوء على منطقة صغيرة داخل سديم Westerhout 5، الذي يقع على بعد حوالي 7,000 سنة ضوئية من الأرض. تكشف الصورة عن ميزة رائعة تُعرف باسم الكرة الغازية الغازية العائمة (frEGG).

تمتلك منطقة frEGG، الممثلة كمنطقة داكنة على شكل شرغوف باتجاه الجزء العلوي الأيسر الأوسط، اسمين —[KAG2008] globule 13 وJ025838.6+604259. تنتمي هذه frEGGs إلى فئة الكريات الغازية المتبخرة (EGGs). كل من frEGGs وEGGs عبارة عن جيوب أكثر كثافة من الغاز وأكثر مقاومة للتبخر الضوئي مقارنة بالغاز المحيط. يحدث التبخر الضوئي عندما يؤدي الإشعاع المكثف، المنبعث عادة من النجوم الشابة الساخنة، إلى تأين الغاز وتشتيته.

تم التعرف على EGGs لأول مرة مؤخرًا نسبيًا، لا سيما عند أطراف أعمدة الخلق الشهيرة التي صورها هابل في عام 1995. ومن ناحية أخرى، تم تصنيف EGGs مؤخرًا وتتميز بشكلها المنفصل والمميز "الرأس والذيل". أثار اهتمام علماء الفلك بشكل خاص هذه الـ EGGs وfrEGGs، لأن كثافتها تحمي الغاز الموجود داخلها من الأشعة فوق البنفسجية الشديدة، والتي تتوافر بكثرة في المناطق الغنية بالنجوم الشابة. يُعتقد أن هذه العتامة النسبية تلعب دورًا حاسمًا في تكوين النجوم الأولية، حيث تعمل العديد من frEGGs وEGGs كحاضنات للنجوم الجديدة.

في هذه الصورة الرائعة، تظهر منطقة frEGG كمنطقة مظلمة وسط بحر من الضوء الأحمر. يتوافق اللون الأحمر مع نوع من انبعاث الضوء المعروف باسم انبعاث H-alpha. يحدث هذا الانبعاث عندما يطلق إلكترون نشط داخل ذرة الهيدروجين كمية محددة من الطاقة، مما يؤدي إلى ظهور الضوء الأحمر المميز.

توفر هذه الصورة الجذابة لعلماء الفلك رؤى قيمة حول العمليات المعقدة التي تنطوي عليها عملية تكوين النجوم داخل السدم مثل Westerhout 5.

المصدر: وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)