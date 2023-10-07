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نظرة فاحصة على NGC 685: مجرة ​​حلزونية منعت

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 7، 2023
نظرة فاحصة على NGC 685: مجرة ​​حلزونية منعت

في الخاتمة الكبرى لأسبوع المجرات، أهدانا تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية بصورة مذهلة لمجرة NGC 685، وهي مجرة ​​حلزونية قضيبية تقع في كوكبة أريدانوس. تقع هذه المجرة الساحرة على بعد حوالي 58 مليون سنة ضوئية، ويمكن رؤيتها من نصف الكرة الجنوبي في أوقات معينة.

يبلغ قطر NGC 685 حوالي 60,000 سنة ضوئية، مما يجعلها أصغر قليلاً من مجرتنا درب التبانة. عند الفحص الدقيق، تكشف صورة هابل عن بقع زرقاء نابضة بالحياة منتشرة على طول أذرع المجرة. هذه البقع هي عناقيد نجمية، وهي عبارة عن مجموعات من النجوم متماسكة معًا بواسطة جاذبيتها.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض الصورة خصلات من اللون الأحمر الداكن بالقرب من الشريط المركزي لـ NGC 685. تمثل هذه الأجزاء الحمراء الداكنة الغاز والغبار بين النجوم، وهي اللبنات الأساسية التي تولد منها النجوم. ستلعب هذه الصورة دورًا حيويًا في البحث العلمي الذي يركز على تكوين وتطور العناقيد النجمية.

يواصل تلسكوب هابل الفضائي المساهمة في فهمنا للكون، وذلك بفضل قدراته الرائعة. باعتباره أحد المراصد الفلكية الأكثر شهرة وقوة التي تم نشرها في الفضاء على الإطلاق، فإن موقع هابل فوق الغلاف الجوي للأرض يسمح له بالتقاط صور واضحة ومفصلة، ​​غير مقيدة بتشوهات الغلاف الجوي.

لمشاهدة الروعة الكونية لـ NGC 685 والتعمق في ألغاز تكوين العناقيد النجمية، يثبت تلسكوب هابل الفضائي مرة أخرى أنه رصيد لا يقدر بثمن للمجتمع العلمي وعشاق علم الفلك على حد سواء.

مصادر:
– ناسا / وكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب هابل الفضائي
– تويتر (@NASAHubble)

By فيكي ستافروبولو

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