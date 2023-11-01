رؤى جديدة حول مجرة ​​"الراقصة الإسبانية": عرض مذهل للرقص الكوني

أسعد تلسكوب هابل الفضائي مرة أخرى علماء الفلك وعشاق الفضاء على حد سواء بأحدث صورته لمجرة NGC 1566، المعروفة باسم المجرة "الراقصة الإسبانية". تقع هذه المجرة الآسرة على بعد حوالي 60 مليون سنة ضوئية في كوكبة دورادو الجنوبية، وقد تم تخليدها في منظر مذهل وجها لوجه، حيث تعرض تصميمها المذهل.

على عكس الملاحظات السابقة، فإن هذه اللقطة الأخيرة تلتقط بشكل مثالي الأذرع الحلزونية الساحرة للمجرة بكل مجدها. يمتد كل ذراع من هذه الأذرع على مسافة مذهلة تبلغ 100,000 سنة ضوئية، ويدور بشكل نصف دائري من البداية إلى النهاية بطريقة تذكرنا بحركات الراقص الانسيابية. تم تتبع NGC 1566 من خلال مجموعات النجوم الزرقاء المضيئة والمناطق الوردية لتكوين النجوم والغبار البينجمي، مما لا شك فيه أنه يجسد الأناقة الطبيعية.

ومن المثير للاهتمام أن هذه المجرة الحلزونية المتوسطة التي تسمى NGC 1566 ذات قضبان ضعيفة، وتفتقر إلى بنية محددة بوضوح على شكل شريط في مركزها. ومع ذلك، يظل جوهرها المشرق سمة بارزة تضيف إلى جاذبيتها الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، تنتمي NGC 1566 إلى مجموعة مجرات دورادو - وهي مجموعة من المجرات الحلزونية والإهليلجية التي ترتبط ببعضها البعض عن طريق الجاذبية. تضم مجموعة دورادو ما يقدر بـ 70 مجرة، وهي تتجاوز حجم موطن مجرتنا درب التبانة، المجموعة المحلية، التي تتكون من حوالي 30 مجرة.

تميز مجموعات وعناقيد المجرات نفسها بناءً على حجمها وكتلتها. في حين أن العناقيد قد تحتوي على مئات المجرات، تميل المجموعات إلى أن تحتوي على عدد أقل من الأعضاء في نطاق عدة عشرات من المجرات. ومع ذلك، فإن مجموعة دورادو تقترب من حجم مجموعة المجرات ولكنها تستمر في إثارة المناقشات المستمرة بشأن الحدود بين تصنيفات المجموعة والعناقيد.

بمرور الوقت، شهد أعضاء مجموعة دورادو مراجعات حيث أدت التطورات في تقنيات المراقبة إلى تحسين فهمنا للأجرام السماوية والأبعاد والعلاقات المكانية. يواجه علماء الفلك تحديات في تحديد القرب والمسافات بين المجرات الفردية ضمن هذه المجموعات، حيث يجب عليهم الاعتماد على القرائن السياقية ووضع الصورة العامة في سياقها.

عندما كشفت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن هذه الصورة المذهلة التي التقطها هابل لـ NGC 1566 في 30 أكتوبر، كانت بمثابة تذكير بالجمال اللامتناهي والعجائب التي تنتظرنا في أعماق الفضاء.

الأسئلةالشائعة

س: ما هي مجرة ​​"الراقصة الإسبانية"؟



ج: "الراقصة الإسبانية"، والمعروفة أيضًا باسم NGC 1566، هي مجرة ​​حلزونية تقع في كوكبة دورادو الجنوبية. يطلق عليها اسم "الراقصة الإسبانية" بسبب أذرعها الحلزونية الرشيقة التي تشبه حركات الراقص.

س: كم تبعد NGC 1566 عن الأرض؟



ج: NGC 1566 تبعد حوالي 60 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

س: ما هي مجموعة مجرات دورادو؟



ج: مجموعة مجرات دورادو هي عبارة عن مجموعة من المجرات الحلزونية والإهليلجية المرتبطة ببعضها البعض عن طريق الجاذبية. وتتكون من حوالي 70 مجرة، مما يجعلها أكبر من مجرتنا درب التبانة، المجموعة المحلية.

س: كيف تختلف مجموعة المجرات عن مجموعة المجرات؟



ج: مجموعات المجرات أصغر في الحجم والكتلة مقارنة بمجموعات المجرات. في حين أن العناقيد يمكن أن تحتوي على مئات المجرات، فإن المجموعات تتكون عادة من عدة عشرات من المجرات. يظل التمييز بين المجموعة والعنق موضوع نقاش بين علماء الفلك.

س: ما أهمية صورة هابل الجديدة لـ NGC 1566؟



ج: توفر صورة هابل الجديدة لـ NGC 1566 لعلماء الفلك رؤية تفصيلية وجهًا لوجه للمجرة. إنه يعرض الأذرع الحلزونية الرائعة للمجرة، وعناقيد النجوم، ومناطق تكوين النجوم، مما يسمح بفهم أعمق لبنيتها وديناميكياتها.