التنوع المذهل لمجرة NGC 1385 التي كشف عنها تلسكوب هابل الفضائي

لقد أذهلنا تلسكوب هابل الفضائي مرة أخرى بقدرته المذهلة على التقاط جمال وتعقيد كوننا. في أحدث رصد له للمجرة الحلزونية البعيدة NGC 1385، قدم لنا هابل رؤية جديدة مذهلة تكشف عن مجرة ​​ذات أذرع مرصعة بالنجوم ومتشابكة بشكل معقد.

تقع NGC 30 على بعد حوالي 1385 مليون سنة ضوئية من الأرض، وهي مجرة ​​حلزونية ضلعية، تتميز ببنيتها المركزية على شكل شريط. ومع ذلك، ما يجعل هذه المجرة آسرة حقًا هو الطريقة التي تمتزج بها أذرعها معًا، مما يخلق مظهرًا بيضاويًا. يمنح هذا النمط الفريد NGC 1385 جمالًا مميزًا وساحرًا.

يضيء قلب NGC 1385 ببراعة، ويعرض ثقبًا أسود نشطًا ينمو باستمرار بينما يلتهم مجموعات النجوم المجاورة. تعمل هذه العملية على تغذية الثقب الأسود وتصدر توهجًا مشعًا يضيف إلى ميزات المجرة الجذابة.

ما يلفت النظر حقًا في صورة هابل الأخيرة هو التحول في الألوان مقارنة بالصورة السابقة لـ NGC 1385. أظهرت الصورة السابقة، التي تمت مشاركتها في أغسطس 2021، ألوانًا زرقاء رائعة تهيمن على المشهد. في المقابل، فإن الصورة الأحدث، التي شاركتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) في 13 نوفمبر، تقدم لنا المزيد من ظلال اللون الوردي والأحمر والبني. تلتقط الصورتان خيوطًا داكنة من الغبار المنتشرة في جميع أنحاء المجرة، مما يضيف عنصرًا من الغموض إلى NGC 1385.

إذًا، ما الذي يسبب هذا الاختلاف الصارخ في الألوان؟ تكمن الإجابة في المرشحات المختلفة التي يستخدمها تلسكوب هابل الفضائي. تسمح هذه المرشحات لعلماء الفلك بالتقاط أطوال موجية مختلفة من الضوء، مثل الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية. يظهر ضوء الأشعة تحت الحمراء باللون الأحمر في الصور، بينما تتوافق المناطق الزرقاء مع الضوء فوق البنفسجي. ومن خلال استخدام الصور الملتقطة باستخدام مرشحات مختلفة، يمكن للعلماء تمثيل ألوان المجرة بدقة والكشف عن التفاصيل المعقدة التي قد تظل غير مرئية.

تعد القدرة على تطبيق هذه المرشحات أمرًا بالغ الأهمية لعلماء الفلك، لأنها تتيح لهم فحص أجزاء معينة من الطيف الكهرومغناطيسي. ومن خلال استهداف أطوال موجية محددة، يمكنهم الحصول على رؤى قيمة حول العمليات الفيزيائية التي تحدث داخل المجرات مثل NGC 1385.

NGC 1385، الملقب بقلب الفرن بسبب موقعه في كوكبة Fornax، يعرض بقع وردية زاهية وخيوط من الغبار الأحمر الداكن الذي يشبه الشرايين. تعد هذه المجرة الرائعة بمثابة شهادة على التنوع المذهل الموجود في عالمنا الواسع.

أسئلة مكررة:

س: ما هو NGC 1385؟

ج: NGC 1385 هي مجرة ​​حلزونية قضيبية تقع على بعد حوالي 30 مليون سنة ضوئية من الأرض.

س: ما سبب اختلاف الألوان في صور هابل؟

ج: يرجع الاختلاف في الألوان إلى المرشحات المختلفة التي يستخدمها تلسكوب هابل الفضائي، والتي تلتقط أطوال موجية مختلفة من الضوء.

س: ما هو الغرض من هذه المرشحات؟

ج: تسمح هذه المرشحات لعلماء الفلك بالتحقيق في أجزاء معينة من الطيف الكهرومغناطيسي والكشف عن التفاصيل التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد.

س: لماذا يسمى NGC 1385 قلب الفرن؟

ج: يُطلق على NGC 1385 لقب "قلب الفرن" نظرًا لموقعها في كوكبة Fornax ووجود بقع وردية زاهية وخيوط من الغبار الأحمر الداكن تشبه الشرايين.