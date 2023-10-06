انفجار كوني غامض يخلق وميضًا ضوئيًا رائعًا

أنتج حدث كوني غامض انفجارًا مذهلاً من الضوء الأزرق في الفضاء بين مجرتين على بعد أكثر من 3 مليارات سنة ضوئية. ويُعرف هذا الحدث باسم العبور البصري الأزرق السريع المضيء (LFBOT)، وهي ظاهرة فلكية نادرة ومحيرة.

لا تزال LFBOTs غير مفهومة تمامًا، حيث تم رصد أول واحدة تسمى "البقرة" (AT2018cow) في عام 2018. وكانت البقرة مشرقة بشكل استثنائي، وأكثر سطوعًا بما يصل إلى 100 مرة من المستعر الأعظم النموذجي، وأظهرت سلوكًا غير عادي. وقد تلاشى في غضون أيام قليلة، على عكس الأسابيع أو الأشهر التي تظل فيها المستعرات الأعظمية مشرقة عادة.

يتم تسمية دفقات ضوئية مماثلة، والتي يتم اكتشافها مرة واحدة تقريبًا في السنة، بأسماء الحيوانات بناءً على الأحرف الثلاثة الأخيرة من اسمها. وتشمل بعض الأمثلة الجمل، والكوالا، والشيطان التسماني. تم اكتشاف أحدث LFBOT، الملقب بـ "The Finch" (AT2023fhn)، بواسطة مرفق Zwicky Transient Facility في مرصد Palomar في كاليفورنيا في 10 أبريل.

وكشف طيف فينش، الذي تم قياسه بواسطة تلسكوب جيميني ساوث في تشيلي، عن درجة حرارة تبلغ حوالي 20,000 ألف درجة مئوية. هذا الجو حار ولكنه ليس ساخنًا مثل النجوم الضخمة أو المستعرات الأعظم. تشير قياسات الانزياح نحو الأحمر لكوكب فينش إلى أنه يقع على بعد حوالي 3 مليارات سنة ضوئية، وهي مسافة لا يستطيع حلها سوى تلسكوب هابل الفضائي.

ومع ذلك، فإن أكثر ما فاجأ علماء الفلك هو موقع فينش. تمت ملاحظة وجود LFBOTs سابقًا في الأذرع الحلزونية للمجرات، ولكن تم العثور على Finch في الفضاء بين المجرات، بين مجرة ​​حلزونية كبيرة ومجرة صغيرة. وهذا يتحدى احتمال أن يكون مستعرًا أعظم لنجم ضخم منفجر، حيث أن النجوم الضخمة لا تملك عادة ما يكفي من الوقت للسفر مثل هذه المسافات قبل أن تصبح مستعرًا أعظم.

يستكشف الباحثون حاليًا تفسيرين محتملين لأصل طائر الحسون. أحد الاحتمالات هو أنه نتج عن اضطراب نجم بواسطة ثقب أسود متوسط ​​الكتلة. فرضية أخرى هي أنه كان كيلونوفا، وهو الانفجار الذي يحدث عندما يصطدم نجمان نيوترونيان أو نجم نيوتروني وثقب أسود.

يثير اكتشاف فينش أسئلة أكثر من الإجابات. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد السبب الحقيقي لهذا الحدث الكوني الرائع. وقد تم قبول النتائج للنشر في مجلة الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

مصادر:

- المقال الأصلي: [المصدر]

- تعريف LFBOT: الجمعية الفلكية الأسترالية