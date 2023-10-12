بقع وردية زاهية تمويه مجموعات النجوم الشابة في المجرة الحلزونية المحظورة

تكشف صورة جديدة مذهلة التقطها تلسكوب هابل الفضائي عن بقع وردية زاهية لمجموعات من النجوم الشابة تمويه مجرة ​​حلزونية قضيبية. وتقع المجرة، المعروفة باسم NGC 5068، على بعد حوالي 20 مليون سنة ضوئية من الأرض في المنطقة الجنوبية من كوكبة العذراء. يبلغ قطرها حوالي 45,000 سنة ضوئية وتتميز ببنية مركزية بارزة على شكل شريط، ومكتظة بالنجوم الناضجة.

تحتوي NGC 5068، مثل معظم المجرات، على ثقب أسود في مركزها، مختبئًا خلف الشريط المركزي. يمارس هذا الثقب الأسود قوة جاذبية قوية، مما يؤدي إلى جذب النجوم معًا. تم تزيين مقدمة الصورة الجديدة ببقع حمراء وردية زاهية، والتي تمثل الآلاف من العناقيد النجمية الشابة الساخنة التي ينبعث منها ضوء فوق بنفسجي. تم العثور على هذه البقع على طول الأذرع الحلزونية للمجرة، حيث تتشكل النجوم الجديدة عادة.

لمراقبة السمات المعقدة لـ NGC 5068، تجمع صورة هابل الجديدة بيانات من الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية والمرئية والأشعة تحت الحمراء القريبة. يمكن تمييز الأذرع الحلزونية الدوامة للمجرة بشكل ضعيف من خلال تتبع نمط البقع الحمراء الوردية الزاهية التي تحيط بالهيكل المركزي على شكل شريط.

يُعتقد أيضًا أن المجرة NGC 5068 تستضيف ما لا يقل عن 110 نجوم Wolf-Rayet، وهي نجوم قديمة وضخمة تفقد كتلتها بمعدل مرتفع بشكل لا يصدق. تبلغ كتلة هذه النجوم أكثر من 25 مرة كتلة شمسنا وأكثر سطوعًا بما يصل إلى مليون مرة. وبالمقارنة، تحتوي مجرتنا درب التبانة على حوالي 220 نجمًا من نوع وولف رايت.

بالإضافة إلى تلسكوب هابل الفضائي، التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) أيضًا صورة بالأشعة تحت الحمراء لـ NGC 5068. وتشكل هذه الصورة جزءًا من حملة علمية لدراسة تكوين النجوم في المناطق الغازية للمجرات القريبة. اعتمد تلسكوب جيمس ويب الفضائي على ملاحظات هابل السابقة، بما في ذلك مجموعة من 10,000 صورة للعناقيد النجمية.

مصادر:

- ناسا