يلتقط تلسكوب هابل الفضائي منظرًا جميلاً "وجهًا لوجه" للمجرة الحلزونية

كشف تلسكوب هابل الفضائي عن صورة جديدة مذهلة للمجرة الحلزونية IC 5332. تقع المجرة على بعد حوالي 30 مليون سنة ضوئية في كوكبة النحات، وتوفر رؤية المجرة وجهًا لوجه مشهدًا مهيبًا. تعرض الصورة هيكلها الدائري الكبير، مع أذرع حلزونية فضفاضة ومزينة بمجموعات من تشكيل النجوم المتوهجة.

عندما نقول أن المجرة "وجهًا لوجه"، فهذا يعني أنها تبدو دائرية وقرصية الشكل عند النظر إليها من الأرض. يقدم لنا هذا المنظور وجهة نظر واضحة لمراقبة السمات المعقدة للمجرة. في المقابل، فإن المنظر "من الحافة" سيقدم مظهرًا مضغوطًا وبيضاوي الشكل، مما يقلل من رؤيتنا لأذرع المجرة الحلزونية.

تم تصنيف IC 5332 على أنها مجرة ​​من نوع SABc، مما يشير إلى أنها تفتقر إلى هيكل شريطي مركزي بارز وأن أذرعها الحلزونية ليست ملفوفة بإحكام. تمتلك حوالي ثلثي المجرات الحلزونية بنية مميزة على شكل شريط في مركزها، في حين تتميز المجرات الأخرى بأذرع حلزونية غير مقيدة تنشأ من نقطة واحدة. يقع IC 5332 ضمن الفئة المتوسطة، والتي يشار إليها بـ "SAB" في تصنيفها.

على الرغم من أن هذه المجرة تمتلك أذرعًا محددة جيدًا من النجوم الساطعة تمتد من قلبها الكثيف والمضيء، إلا أن الأذرع الحلزونية نفسها ليست ملفوفة بإحكام. ولهذا السبب تم تخصيص حرف "c" صغير لها على مقياس التصنيف، حيث يشير "a" إلى أذرع ملتوية بإحكام و"d" يشير إلى أذرع ملفوفة بشكل غير محكم.

يواصل تلسكوب هابل إبهارنا بقدرته على التقاط مناظر خلابة للمجرات البعيدة. ومن خلال ملاحظاته، نكتسب نظرة ثاقبة لجمال وتعقيد الكون الشاسع.

مصادر:

– مسئولو وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

- حقوق الصورة: وكالة الفضاء الأوروبية/هابل وناسا، آر. تشاندار، جي. لي وفريق PHANGS-HST