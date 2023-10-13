NGC 685: مجرة ​​حلزونية دوارة

التقط علماء الفلك صورة مذهلة لمجرة NGC 685 باستخدام تلسكوب هابل الفضائي. تقع هذه المجرة الحلزونية على بعد حوالي 58 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة أريدانوس، وهي مجرة ​​متوسطة الحجم تمتد على 60,000 ألف سنة ضوئية. وتشير التقديرات إلى أنها تستضيف ما لا يقل عن 100 مليون نجم، على الرغم من أنها أقل بكثير مقارنة بدرب التبانة، والتي يعتقد أنها تتكون من حوالي 100 مليار نجم.

تكشف الصورة عن NGC 685 بأذرعها الحلزونية المتعرجة المذهلة والمزينة بمناطق زرقاء لامعة. تشير هذه المناطق الزرقاء إلى العناقيد النجمية المكتظة، حيث تتواجد النجوم. يتميز مركز المجرة بوجود محلاق ضوئية حمراء ملتفة، تمثل ممرات الغاز والغبار حيث تتشكل أجيال جديدة من النجوم مع مرور الوقت.

ما يجعل NGC 685 مثيرًا للاهتمام بشكل خاص هو وجود شريط مركزي يقطع نواة المجرة. هذه الميزة شائعة في حوالي ثلثي المجرات الحلزونية. يمكن رؤية الشريط على شكل خط أحمر يمتد أفقيًا داخل دائرة من الغاز والغبار. وينتج عن تركيز العديد من النجوم في منطقة صغيرة نسبيًا، مما ينبعث منها وهج شديد.

إن وجود القضبان في المجرات الحلزونية له آثار مهمة لفهم تطور المجرة. وتلعب هذه القضبان دورًا في تغذية الغاز والمواد النجمية الأخرى باتجاه قلب المجرة، مما يشير إلى نهاية سنوات تكوينها. توفر دراسة المجرات الحلزونية المحظورة مثل NGC 685 رؤى قيمة حول العمليات التطورية للمجرات وكيفية اختلافها عن مجرتنا درب التبانة.

في الختام، تُظهر الصورة الجميلة لـ NGC 685 التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي، الهيكل الحلزوني الرائع لهذه المجرة. بفضل مجموعاتها النجمية وممرات الغاز والغبار والشريط المركزي المميز، توفر NGC 685 لعلماء الفلك نافذة على عالم رائع من تطور المجرة.

مصادر:

- ناسا

– معهد علوم التلسكوب الفضائي