نابضة بالحياة والرقص: استكشاف NGC 1566 الساحر

يكشف مشهد رائع التقطه تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية عن الجمال الآسر لمجرة NGC 1566، وهي مجرة ​​حلزونية متوسطة تقع في كوكبة دورادو، على بعد حوالي 60 مليون سنة ضوئية من الأرض. بفضل أذرعها الحلزونية المميزة التي تشبه المنحنيات الأنيقة لشكل الراقص المتدفق، اكتسبت لقبًا مبهجًا "Spanish Dancer Galaxy".

NGC 1566 ليس وحده في رحلته الكونية. وهي جزء من مجموعة مجرات دورادو، وهي عبارة عن تجمع يضم حوالي 70 مجرة. في حين أن "مجموعة المجرات" و"مجموعة المجرات" غالبًا ما يتم استخدامهما بالتبادل، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين الاثنين. يمكن أن تحتوي مجموعات المجرات على مئات المجرات، في حين تتكون مجموعات المجرات عادة من عشرات المجرات. على سبيل المثال، تتفوق مجموعة دورادو على المجموعة المحلية، التي تضم مجرتنا درب التبانة ومجرة المرأة المسلسلة، والتي تضم حوالي 30 مجرة.

إن تصنيف وتكوين مجموعات المجرات هو موضوع للبحث العلمي المستمر. تختلف الآراء بين علماء الفلك فيما يتعلق بمعايير محددة، مثل الكتلة، لتصنيف تجمع سماوي كمجموعة مجرية. يقترح اقتراح مثير للاهتمام أن أي تجمع كتلته أقل من 80 تريليون شمس يجب اعتباره مجموعة مجرات. شهدت قائمة المجرات الأعضاء في مجموعة دورادو تقلبات على مدى العقود الماضية، مع تعديل العديد من المنشورات العلمية قائمتها.

تتألق NGC 1566، المذهلة في تصميمها الكوني، كمثال ممتاز للعجائب الموجودة داخل عالمنا الواسع. في حين أننا قد لا نكون قادرين أبدًا على مشاهدة الحركات الرشيقة للمجرة الراقصة الإسبانية بشكل مباشر، إلا أنه يمكننا أن نتعجب من المشهد الذي توفره من مسافة بعيدة، مما يذكرنا بالجمال المهيب والإمكانيات اللامتناهية التي تكمن وراء حدودنا الأرضية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كم تبعد NGC 1566 عن الأرض؟

ج: يقع NGC 1566 على بعد حوالي 60 مليون سنة ضوئية من الأرض.

س: لماذا أُطلق على NGC 1566 لقب "المجرة الراقصة الإسبانية"؟

ج: حصل NGC 1566 على لقبه بسبب الخطوط الدوامية النابضة بالحياة والمثيرة لأذرعه الحلزونية، التي تذكرنا بأشكال وألوان حركات الراقص.

س: كم عدد المجرات الموجودة في مجموعة مجرات دورادو؟

ج: تضم مجموعة مجرات دورادو حوالي 70 مجرة.

س: ما الفرق بين المجموعة المجرية وعنقود المجرات؟

ج: تحتوي مجموعات المجرات على عدد أكبر من المجرات، وغالبًا ما يتراوح عددها بالمئات، في حين تتكون مجموعات المجرات من عدد أقل من المجرات، عادةً بالعشرات.

س: ما الذي يحدد المجموعة المجرية؟

ج: هناك جدل مستمر بين علماء الفلك حول معايير تصنيف تجمع المجرات كمجموعة مجرية. يقترح البعض أن الكتل التي تقل عن 80 تريليون شمس يجب أن تكون مؤهلة. ومع ذلك، تختلف الآراء، وغالبًا ما تقوم الأوراق العلمية بتعديل قوائم المجرات ضمن هذه المجموعات.