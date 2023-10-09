اصطدام المجرة: تلسكوب هابل يلتقط مجرتين في مسار للتأثير

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية مؤخرًا صورة مذهلة لمجرتين على مسار تصادمي. المجرات المعنية هي NGC 3558 وLEDA 83465، وتقع على بعد حوالي 450 مليون سنة ضوئية من الأرض. توفر هذه اللقطة الاستثنائية لمحة عن الرقصة الكونية للاصطدامات المجرية.

NGC 3558، الموجودة في الجزء السفلي الأيسر من الصورة، هي مجرة ​​إهليلجية. يمكن رؤية شريكها، LEDA 83465، في الجزء العلوي الأيمن ويتم تحديدها على أنها مجرة ​​حلزونية قضيبية. وتقع هاتان المجرتان عمليًا فوق بعضهما البعض، وتفصل بينهما مسافة تبلغ حوالي 150,000 ألف سنة ضوئية. وهي تنتمي إلى مجموعة المجرات المزدحمة والفوضوية المعروفة باسم أبيل 1185، والتي تقع على بعد حوالي 400 مليون سنة ضوئية من الأرض. يمتد هذا العنقود المجري الضخم على مساحة مذهلة تصل إلى مليون سنة ضوئية.

NGC 3558 ليست مجرة ​​إهليلجية فحسب، بل هي أيضًا منطقة خط انبعاث نووي منخفض التأين (LINER). الخطوط الملاحية المنتظمة هي نوى مجرية تبعث الضوء عند أطوال موجية محددة، مما يشير إلى أن الذرات والجزيئات الموجودة داخل قلب المجرة إما متأينة بشكل ضعيف أو غير متأينة على الإطلاق. تتضمن عملية التأين فقدان أو اكتساب الإلكترونات بواسطة الذرات أو الجزيئات. تظل الآليات المسؤولة عن التأين الضعيف الذي لوحظ في الخطوط الملاحية المنتظمة، مثل NGC 3558، موضوعًا للنقاش بين علماء الفلك.

تلعب الاصطدامات المجرية دورًا مهمًا في تشكيل بنية المجرات وتطورها على فترات زمنية كونية. وتقدم صورة تلسكوب هابل الفضائي دليلا إضافيا على أن هذه اللقاءات كانت أكثر تكرارا في الماضي عندما كان الكون أصغر. ومن الجدير بالذكر أنه حتى مجرتنا درب التبانة متجهة إلى تصادم دراماتيكي مع مجرة ​​المرأة المسلسلة المجاورة. ومن المتوقع أن يحدث هذا الحدث الكوني بعد حوالي أربعة مليارات سنة، عندما تصطدم مجرتنا أندروميدا، التي تبعد حاليا 2.5 مليون سنة ضوئية، وجها لوجه.

مصادر:

– ناسا / وكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب هابل الفضائي

– وكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية)