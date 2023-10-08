اكتشف العلماء جسمًا غامضًا ومضيئًا وسريعًا وسريعًا باللون الأزرق (LFBOT) في الفضاء

حقق العلماء اكتشافًا مذهلاً باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، وهو عبارة عن عابر بصري أزرق مضيء سريع (LFBOT). وقد حدث هذا الانفجار العابر في الأطوال الموجية المرئية في منطقة من الفضاء لا ترتبط بأي مجرة ​​معروفة، مما يزيد الأمر حيرة. إن LFBOTs عبارة عن ومضات غير متوقعة في الكون، ولا تزال طبيعتها وأصلها لغزا.

تم اكتشاف أول انفجار LFBOT في عام 2018، ومنذ ذلك الحين، تم اكتشاف انفجار مماثل تقريبًا كل عام. وتعد هذه الانفجارات من بين الأحداث الأكثر غموضا في الكون، ولم يتم اكتشاف سوى عدد قليل منها حتى الآن. أظهر صاروخ LFBOT الأخير، المسمى AT2023fhn والملقب بـ "The Finch"، خصائص نموذجية لهذه الأحداث - زيادة سريعة في الشدة يتبعها تلاشي سريع في غضون أيام قليلة.

تم اكتشاف The Finch بواسطة Zwicky Transient Facility، وهو مرصد مخصص لاكتشاف الأشياء التي تغير موضعها أو سطوعها. ومع ذلك، كان تلسكوب هابل الفضائي هو الوحيد القادر على تحديد موقع الانفجار بدقة. الجانب المثير للاهتمام في The Finch هو أنها حدثت بين مجرتين، على مسافة 50,000 و15,000 سنة ضوئية. وهذا يتناقض مع الاعتقاد السابق بأن LFBOTs لا يمكن أن تحدث إلا داخل المجرات المضيفة.

اعتقد العلماء في البداية أن LFBOTs نتجت عن نوع نادر من المستعرات الأعظم، حيث يتخلص نجم ضخم من غلافه الجوي الخارجي بعنف في نهاية حياته. تمت ملاحظة جميع LFBOTs السابقة في الأذرع الحلزونية للمجرات، والتي تُعرف باسم الحضانة النجمية. هذه المناطق هي بؤر لتكوين النجوم المستمر. ومع ذلك، فإن The Finch يتحدى هذه النظرية من خلال حدوثه بعيدًا عن أي مجرة ​​مضيفة.

التفسير البديل لـ LFBOT هو وجود ثقوب سوداء متوسطة الكتلة. وتقع هذه الثقوب السوداء، التي يشتبه في وجودها ولكن لم يتم اكتشافها بعد، بين الفجوة الكتلية للثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية والثقوب السوداء فائقة الكتلة. يُعتقد أنها تتواجد في قلب العناقيد الكروية، وقد يتمكن هابل من تحديد ما إذا كان هناك عنقود كروي في الأطراف الخارجية لإحدى المجرات المجاورة حيث حدثت حادثة العصفور.

يثير هذا الاكتشاف المزيد من الأسئلة حول طبيعة وأصول LFBOTs. قد يوفر المزيد من التحقيقات والملاحظات باستخدام التلسكوبات القوية مثل هابل مزيدًا من الأفكار حول هذه الانفجارات الغامضة في الكون.

مصادر:

- مصدر الصورة: ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، NOIRLab التابع لمؤسسة العلوم الوطنية، إم جارليك، إم زماني

- مصدر الصورة: NASA، ESA، STScI، A Chrimes، جامعة رادبود