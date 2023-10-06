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تلسكوب هابل الفضائي يكتشف حدثًا كونيًا محيرًا

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 6، 2023
تلسكوب هابل الفضائي يكتشف حدثًا كونيًا محيرًا

التقط تلسكوب هابل الفضائي مؤخرًا حدثًا كونيًا غير عادي يُعرف باسم العبور البصري الأزرق السريع المضيء (LFBOT)، مما ترك العلماء في حيرة من أمرهم. وتتميز LFBOT بزيادة سريعة في السطوع يتبعها تلاشي سريع، ولم يتم ملاحظة سوى عدد قليل منها منذ اكتشافها في عام 2018. وما يجعل هذا LFBOT بالذات، الملقب بـ Finch، محيرًا للغاية هو أنه تم العثور عليه في منطقة من الفضاء. على بعد 50,000 ألف سنة ضوئية من أقرب مجرة.

تم اكتشاف الانفجار في البداية في أبريل بواسطة الكاميرات الأرضية في مرصد بالومار في كاليفورنيا، وأصدر الانفجار ضوءًا بدرجة حرارة حارقة بلغت 36,000 درجة فهرنهايت، كما تم تحليلها بواسطة تلسكوب في تشيلي. إلا أن تلسكوب هابل الفضائي وحده هو الذي قدم الملاحظات اللازمة لتحديد موقع الانفجار بدقة.

صرح آشلي كريمز، المؤلف الرئيسي للورقة القادمة في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، في بيان صحفي لوكالة الفضاء الأوروبية أن ملاحظات هابل كشفت عن تفرد الحدث مقارنة بالأحداث الأخرى التي تم رصدها سابقًا. في حين أن السبب الدقيق لظهور الحسون لا يزال غير مؤكد، فقد ربط العلماء عمومًا أحداثًا مماثلة بنجم يتمزق بفعل ثقب أسود. ومع ذلك، يبدو هذا التفسير غير مرجح بسبب الموقع البعيد للفنش.

اقترح مؤلفو الورقة فرضية جديدة: اصطدام نجمين نيوترونيين تم طردهما من مجرتهما وكانا يدوران حول بعضهما البعض لأكثر من مليار سنة. سيؤدي هذا الاصطدام إلى كيلونوفا، وهو انفجار أقوى بـ 1,000 مرة من المستعر الأعظم. ومع ذلك، أكد كريمز أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة، ومن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد الطبيعة الحقيقية للفنش.

مصادر:
– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)
– الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية

By غابرييل بوتا

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