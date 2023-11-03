صورة جديدة لكوكب المشتري تم التقاطها بواسطة تلسكوب هابل

يواصل تلسكوب هابل الفضائي إدهاش العلماء والمتحمسين على حد سواء بمساهماته المذهلة في فهمنا للكون. أصدرت وكالة ناسا مؤخرًا صورة مذهلة لكوكب المشتري، تم التقاطها باستخدام قدرات رصد الأشعة فوق البنفسجية لتلسكوب هابل.

على عكس الصور التي نراها عادةً لكوكب المشتري بأعيننا المجردة، تكشف هذه الصورة منظورًا مختلفًا - الأطوال الموجية القصيرة وعالية الطاقة للضوء غير المرئية بالنسبة لنا. ومن خلال دراسة هذه الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية، يكتسب علماء الفلك رؤى قيمة حول تكوين الكوكب وديناميكياته.

تُظهر الصورة المذهلة كوكب المشتري في تركيبة ملونة من الأطوال الموجية فوق البنفسجية. ومن المثير للاهتمام أن "البقعة الحمراء الكبرى" الشهيرة، وهي عاصفة يمكن رؤيتها باللون الأحمر للعين البشرية، تبدو أكثر قتامة في هذه الصورة. يُعتقد أن هذا الشذوذ ناتج عن جزيئات الضباب عالية الارتفاع التي تمتص الضوء عند هذه الأطوال الموجية المحددة.

لإنشاء هذه الصورة الساحرة، قام مشروع هابل التابع لناسا حول نظام العواصف الفائقة لكوكب المشتري بجمع كمية هائلة من البيانات. لا تستطيع العين البشرية اكتشاف الضوء فوق البنفسجي، لذلك تم تخصيص ألوان زائفة للصورة لتمثيل مرشحات الأشعة فوق البنفسجية المختلفة المستخدمة أثناء عملية الالتقاط. تم تمثيل الفلتر الأزرق باللون الأزرق، والفلتر الأخضر باللون الأخضر، والفلتر الأحمر باللون الأحمر.

يعد تلسكوب هابل الفضائي أعجوبة حقيقية للاكتشاف العلمي. ومنذ إطلاقه، جمع أكثر من 1.5 مليون ملاحظة ونشر أكثر من 20,000 ألف ورقة بحثية حول النتائج التي توصل إليها. ومن الجدير بالذكر أن هابل لم يدرس تأثير المذنب شوميكر-ليفي 9 على كوكب المشتري فحسب، بل قام أيضًا بمراقبة عواصف الكوكب عن كثب.

يعد إصدار هذه الصورة الأخيرة بمثابة شهادة على الروح التي لا تتزعزع لتلسكوب هابل، الذي يواصل كشف أسرار كوننا وإلهام الأجيال بصوره المذهلة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

Q: لماذا تظهر صورة كوكب المشتري بالأطوال الموجية فوق البنفسجية؟



A: توفر عمليات رصد الأشعة فوق البنفسجية رؤى مختلفة حول تكوين وديناميكيات كوكب المشتري، مما يساعد علماء الفلك على فهم الكوكب على مستوى أعمق.

Q: لماذا تظهر "البقعة الحمراء الكبرى" أكثر قتامة في الصورة فوق البنفسجية؟



A: قد يكون المظهر الداكن ناتجًا عن جزيئات الضباب عالية الارتفاع التي تمتص الضوء عند الأطوال الموجية فوق البنفسجية.

Q: كيف تم تخصيص الألوان للصورة فوق البنفسجية؟



A: نظرًا لأن العين البشرية لا تستطيع اكتشاف الضوء فوق البنفسجي، فقد تم استخدام ألوان زائفة لتمثيل مرشحات مختلفة للأشعة فوق البنفسجية، مع تخصيص اللون الأزرق والأخضر والأحمر لكل مرشح على التوالي.

Q: ما الذي ساهم به تلسكوب هابل الفضائي في فهمنا لكوكب المشتري؟



A: قدمت ملاحظات تلسكوب هابل رؤى قيمة حول تأثيرات المذنب شوميكر-ليفي 9، بالإضافة إلى عواصف الكوكب ونظام العواصف الفائقة.

Q: كم عدد الملاحظات والأبحاث التي تم نشرها بناءً على اكتشافات هابل؟



A: تم نشر أكثر من 1.5 مليون ملاحظة وأكثر من 20,000 ورقة بحثية حول النتائج الرائعة التي توصل إليها تلسكوب هابل الفضائي.