جيران المجرة: NGC 3558 وLEDA 83465

يسلط هذا المقال الضوء على مجرتين، NGC 3558 وLEDA 83465، كما رأينا في صورة حديثة التقطها تلسكوب هابل الفضائي. وتقع على بعد حوالي 450 مليون سنة ضوئية من الأرض ويفصل بينهما حوالي 150,000 ألف سنة ضوئية. في حين أن هذه المسافة قد تبدو واسعة، إلا أنها قريبة نسبيًا من الناحية المجرية، خاصة عند مقارنتها بمسافة 2.5 مليون سنة ضوئية لأقرب جارتنا المجرية، مجرة ​​المرأة المسلسلة.

سبب قربها الشديد هو أنها تنتمي إلى مجموعة المجرات Abell 1185، وهي مجموعة كثيفة وفوضوية حيث تتفاعل المجرات مع بعضها البعض من خلال الجاذبية. أدت بعض التفاعلات إلى تمزق المجرات، لكن NGC 3558 تمكنت من الحفاظ على سلامتها كمجرة إهليلجية ومنطقة خط انبعاث نووي منخفض التأين (LINER).

الخطوط الملاحية المنتظمة هي نوى أو نوى مجرية تتميز بالبصمات الكيميائية في الضوء الذي تنبعث منه. تبعث البطانات الضوء مما يشير إلى أن الذرات والجزيئات الموجودة بداخلها إما متأينة بشكل ضعيف أو غير متأينة على الإطلاق. يحدث التأين عندما تفقد الذرات أو الجزيئات أو تكتسب إلكترونات، وفي حالة الخطوط الملاحية المنتظمة، يشير التأين الضعيف إلى أن العديد من الذرات والجزيئات إما فقدت إلكترونًا واحدًا أو احتفظت بجميع إلكتروناتها.

لا تزال الآلية الدقيقة وراء هذا التأين الضعيف في الخطوط مثل NGC 3558 موضع نقاش بين علماء الفلك. يمكن أن تكون مدفوعة بعمليات مختلفة مثل موجات الصدمة، أو الإشعاع الصادر من النجوم الضخمة، أو الغاز الساخن في الأقراص المتراكمة داخل المجرات. من المحتمل أن NGC 3558 اكتسب شكله الحالي من خلال التهام المجرات الأصغر في العنقود المجري، على غرار LEDA 83465.

مصادر:

– صورة الأسبوع لتلسكوب هابل الفضائي: وكالة الفضاء الأوروبية/هابل وناسا، إم ويست

– تلسكوب هابل الفضائي: يعد تلسكوب هابل الفضائي (هابل أو HST) أحد المراصد الكبرى التابعة لناسا، وتم إطلاقه في مدار أرضي منخفض عام 1990. وقد سمي على اسم عالم الفلك إدوين هابل.

– درب التبانة: مجرة ​​درب التبانة هي المجرة التي تحتوي على نظامنا الشمسي وهي جزء من المجموعة المحلية للمجرات. إنها مجرة ​​حلزونية ضلعية تضم ما يقدر بـ 100-400 مليار نجم ويبلغ قطرها 150,000-200,000 سنة ضوئية. يأتي اسم "درب التبانة" من مظهرها كشريط خافت من الضوء في سماء الليل.