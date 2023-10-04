هابل يكشف عن صورة مذهلة للمجرة العدسية NGC 612

أذهلنا تلسكوب هابل الفضائي مرة أخرى بصورة مذهلة، هذه المرة للمجرة العدسية NGC 612. تقع NGC 400 على بعد حوالي 612 مليون سنة ضوئية في كوكبة النحات، وهي جسم سماوي فريد ورائع.

تتشابه المجرات العدسية، مثل NGC 612، مع المجرات الحلزونية من حيث الشكل. لديهم انتفاخ مركزي محاط بقرص، لكنهم يفتقرون إلى الأذرع الحلزونية المميزة. في حالة NGC 612، يتكون القرص المجري بشكل أساسي من غاز الهيدروجين البارد والغبار، مما يمنحه اللون البرتقالي والأحمر الداكن. عندما ننظر إليها من الأرض، نرى منظورًا جانبيًا لهذه المجرة الآسرة.

واحدة من أبرز سمات NGC 612 هو وجود ثقب أسود هائل في قلبها. يحيط بالثقب الأسود الغبار والغاز من القرص المجري، حيث ينجذبان إلى قوة جاذبية الثقب الأسود. يؤدي الاحتكاك الهائل الناتج عن هذه المادة المتساقطة إلى إصدار الضوء عبر الطيف الكهرومغناطيسي. ونتيجة لذلك، تبدو المنطقة الوسطى من NGC 612 أكثر سطوعًا بنحو 100 مرة من جميع النجوم الأخرى في المجرة مجتمعة. تصنف هذه الظاهرة NGC 612 على أنها مجرة ​​سيفرت، المعروفة بإصدار كمية كبيرة من الأشعة تحت الحمراء على الرغم من أنها تبدو طبيعية في الترددات البصرية. على وجه التحديد، تُصنف NGC 612 على أنها مجرة ​​من النوع II Seyfert بسبب الحركة الهادئة للمادة حول نواتها.

ما يميز NGC 612 عن المجرات العدسية الأخرى هو عدد النجوم الشابة بشكل غير عادي. في حين أن المجرات العدسية تتكون عادة من نجوم أقدم مع الحد الأدنى من تكوين النجوم المستمر، فإن NGC 612 تحتوي على نجوم يتراوح عمرها بين 40 و 100 مليون سنة فقط. بالإضافة إلى ذلك، NGC 612 هي واحدة من المجرات العدسية القليلة المعروفة بإظهار انبعاثات راديوية قوية. تتميز المجرات الراديوية، مثل NGC 612، بلمعانها العالي في الترددات الراديوية. ترتبط NGC 612 بمصدر راديوي يسمى PKS 0131-36 وهي واحدة من خمسة أمثلة معروفة فقط لمجرة عدسية راديوية ساطعة.

يتوقع علماء الفلك أن التفاعلات مع مجرة ​​حلزونية مصاحبة في الماضي ربما ساهمت في تعزيز الانبعاثات الراديوية لـ NGC 612. تعرض المنطقة الوسطى من NGC 612 سمات شائعة في المجرات الراديوية، ودراسة مثل هذه الظواهر تمكن علماء الفلك من الحصول على فهم أعمق لسبب إصدار بعض المجرات إشارات راديوية قوية.

في ضوء أحدث صورة التقطها تلسكوب هابل الفضائي، تم إثراء فهمنا لتعقيدات وأسرار NGC 612 بشكل كبير. بفضل قدرات هابل المذهلة، نواصل اكتشاف أسرار كوننا الفسيح.

مصادر:

- حقوق الصورة: تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، أ بارث، جامعة كاليفورنيا - إيرفين، وبي بويزيل، جامعة بريغهام يونغ؛ المعالجة: جلاديس كوبر، ناسا/ الجامعة الكاثوليكية الأمريكية.