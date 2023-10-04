صورة مجرة ​​جديدة تكشف عن نتائج نادرة

قدم تلسكوب هابل الفضائي صورة آسرة لمجرة NGC 612، وهي مجرة ​​عدسية نشطة تقع على بعد حوالي 400 مليون سنة ضوئية من الأرض. اكتشفها عالم الفلك البريطاني جون هيرشل عام 1837، ويمكن رؤية هذه المجرة بسهولة من نصف الكرة الجنوبي.

NGC 612 ليست مجرة ​​نشطة فحسب، بل تندرج أيضًا ضمن فئة مجرة ​​سيفرت، النوع الأكثر شيوعًا من المجرات النشطة. وعلى وجه التحديد، يُصنف على أنه من النوع الثاني سيفرت، مما يشير إلى أن المادة المحيطة بمركزه تتحرك بهدوء حول النواة. من الخصائص المثيرة للاهتمام في NGC 612 هي نجومها الشابة إلى حد ما، والتي يقدر عمرها بين 40 و 100 مليون سنة.

ما يميز NGC 612 هو وضعها كمجرة راديوية غير إهليلجية نادرة، مما يعني أنها تظهر انبعاثات راديوية كبيرة. يعد ارتباطها بالمصدر الراديوي PKS 0131-36 سمة غير شائعة، حيث تم تحديد خمس مجرات عدسية باعثة للراديو حتى الآن في الكون.

اقترح العلماء عدة نظريات لشرح الانبعاثات الراديوية غير العادية التي لوحظت في NGC 612. وتشير إحدى الاحتمالات إلى أن هذه الانبعاثات نتجت عن تفاعل سابق مع مجرة ​​حلزونية مصاحبة. هناك فرضية أخرى تدرس الانتفاخ اللامع والمهيمن للمجرة، والذي يشبه الانتفاخات الموجودة في المجرات الراديوية الإهليلجية.

لعب تلسكوب هابل الفضائي، وهو تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، دورًا حاسمًا في مراقبة وتعزيز فهمنا للكون. وقد زوده إطلاقه عام 1990 على متن المكوك الفضائي ديسكفري بقدرات مرئية وتحت الحمراء، مما سمح بوضوح ودقة لا مثيل لهما في دراسة الأجرام السماوية.

مصادر:

– تلسكوب هابل الفضائي

- ناسا

- الذي - التي