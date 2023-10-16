استكشاف مرتع تكوين النجوم: G35.2-0.7N

التقط تلسكوب هابل الفضائي منظرًا مذهلاً لمنطقة تشكل النجوم المتلألئة المعروفة باسم G35.2-0.7N. تقع هذه المنطقة على بعد حوالي 7,200 سنة ضوئية في كوكبة العقاب، وهي مركز لتكوين النجوم عالية الكتلة. النجوم التي تتشكل في هذه المنطقة ضخمة جدًا لدرجة أنها ستنفجر في النهاية على شكل مستعرات أعظمية قوية.

يعود سبب العرض المذهل للضوء في هذه المنطقة إلى نفث نجمي أولي، وهو عبارة عن شعاع ضخم ومركّز من المادة يتم طرده من نجم شاب محاط بالغاز والغبار. تلعب هذه النفاثات النجمية الأولية دورًا حاسمًا في عملية تكوين النجوم.

إلا أن سحب الغبار الكثيفة في هذه المنطقة تحجب رؤية النجوم نفسها. يمكن ملاحظة النجم المسؤول عن النفاثات، بالإضافة إلى المواد التي ينبعث منها، بالقرب من مركز الصورة الملتقطة بواسطة كاميرا هابل واسعة المجال 3 (WFC3). يمثل الخط البرتقالي الذي يظهر في الصورة تجويفًا في الغبار الناتج عن قوة النفاثات أثناء تحركها نحونا. لا يزال الغبار يعيق بعض الضوء المنبعث من النجم الأولي، مما أدى إلى ظهور اللون المحمر.

يتمتع WFC3 الخاص بتلسكوب هابل الفضائي، والذي تم تركيبه بواسطة رواد الفضاء خلال مهمة خدمة هابل 4 في عام 2009، بالقدرة على مراقبة الكون في مناطق الأشعة فوق البنفسجية والمرئية والقريبة من الأشعة تحت الحمراء من الطيف. تسمح هذه القدرة للعلماء بدراسة مجموعة واسعة من الأجرام والظواهر السماوية، بدءًا من المجرات البعيدة وحتى الأجرام الموجودة داخل نظامنا الشمسي، بما في ذلك الكواكب الخارجية.

تتيح دقة WFC3 الرائعة وعرضه البانكروماتي لعلماء الفلك التعمق في الماضي، ودراسة النجوم والمجرات في زمن أبعد من أي وقت مضى. توفر هذه اللمحة عن قلب G35.2-0.7N رؤى قيمة حول العملية الرائعة لتكوين النجوم عالية الكتلة.

مصادر:

- مصدر المقال

– حساب هابل على تويتر – @NASAHubble