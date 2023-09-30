صورة هابل الجديدة تكشف ألوان الخريف في الفضاء

تُظهر صورة جديدة مذهلة التقطها تلسكوب هابل الفضائي سديمًا بألوان الخريف النابضة بالحياة، في الوقت المناسب تمامًا لموسم تغير أوراق الشجر في نصف الكرة الشمالي. تلتقط الصورة جزءًا من سديم Westerhout 5، المعروف أيضًا باسم سديم الروح، والذي يقع على بعد 7,000 سنة ضوئية.

سديم Westerhout 5 هو سديم انبعاثي، مما يعني أن ألوانه الجذابة وأشكاله المعقدة تتشكل بواسطة الغاز الذي تم تأينه بواسطة الإشعاع المنبعث من النجوم الساخنة الساطعة. يعرض هذا السديم عملية تكوين النجوم، حيث تصدر النجوم الضخمة إشعاعات وهبوب رياح نجمية، مما يؤدي إلى إزالة المواد القريبة وإنشاء تجاويف داخل السديم.

وفي التجاويف الموجودة بين هذه المناطق التي تم تطهيرها، يتم دفع الغاز معًا، مما يؤدي إلى تكوين مناطق أكثر كثافة حيث يمكن أن تولد نجوم جديدة. تسلط صورة هابل الضوء أيضًا على وجود كرة غازية متبخرة عائمة بحرية (frEGG). هذه المنطقة المظلمة على شكل الشرغوف، والموجودة في الجزء العلوي الأيسر الأوسط من الصورة، هي أكثر كثافة وأكثر مقاومة للإشعاع المؤين.

يعمل frEGG كنوع من "البيضة" التي يمكن أن تنشأ منها نجوم جديدة. يمكن لهذه الجيوب من الغاز، المعروفة باسم EGGs، أن تحتضن في النهاية النجوم الأولية عندما تصبح أكثر سخونة وتزداد الكثافة في محيطها. إن كرات البيض الموجودة في هذه الصورة هي من النوع الذي يطفو بحرية، مما يعني أنها غير مرتبطة بأي هيكل معين ولكن لا يزال من الممكن التعرف عليها من خلال شكلها المميز.

توفر هذه الصورة الساحرة منظرًا آسرًا لألوان الخريف في الفضاء، حيث تعرض جمال التكوينات السماوية وتنوعها. يواصل تلسكوب هابل الفضائي الكشف عن صور مذهلة تعمق فهمنا للكون وتثير الدهشة والرهبة.

المصدر: ناسا/وكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب هابل الفضائي

التعاريف:

- السديم: سحابة ضخمة من الغاز والغبار في الفضاء الخارجي، يمكن رؤيتها إما كرقعة مضيئة أو كصورة ظلية داكنة مقابل مادة مضيئة أخرى.

– السديم الانبعاثي: سديم يتوهج بأطوال موجية محددة من الضوء بسبب وجود الغاز المتأين.

– التأين: العملية التي من خلالها تكتسب الذرات أو الجزيئات إلكترونات أو تفقدها، مما يؤدي إلى تكوين جسيم مشحون.

– الرياح النجمية: تيارات من الجسيمات، خاصة البروتونات والإلكترونات، تنطلق من الغلاف الجوي العلوي للنجم.

– النجم الأولي: نجم نامٍ ليس ساخنًا بدرجة كافية لبدء الاندماج النووي في قلبه.

المصدر: ناسا، وكالة الفضاء الأوروبية/تلسكوب هابل، أرشيف صور هابل/وكالة الفضاء الأوروبية، ر. ساهاي