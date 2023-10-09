التكوين النجمي غير المعتاد في NGC 1087: رؤى جديدة من تلسكوب هابل الفضائي

قدم تلسكوب هابل الفضائي رؤى جديدة لعملية تكوين النجوم التي تحدث في المجرة الغريبة NGC 1087. على عكس المجرات الحلزونية التقليدية، تمتلك NGC 1087 بنية نابضة بالحياة وشبابية على شكل شريط في مركزها، على عكس شريط الشيخوخة النموذجي الموجود في المجرة. غالبية المجرات الحلزونية المحظورة. تُظهر أحدث صورة التقطها هابل لـ NGC 1087 البنية المعقدة للمجرة والتي تنبع في المقام الأول من ممراتها المظلمة من الغبار وجيوب غاز الهيدروجين البارد. تتخلل هذه البقع الحمراء الداكنة الإضاءة الوردية اللامعة للنجوم المتكونة حديثًا.

يهتم علماء الفلك بشكل خاص بفهم تأثير النجوم الشابة على سحب الغاز البارد المحيطة. ستساعد الصورة المكتشفة حديثًا، إلى جانب البيانات الأولية المرتبطة بها، في تمييز تأثير الإشعاع القوي والرياح النجمية الصادرة عن هذه النجوم الشابة على سحب الغاز المحيطة. علاوة على ذلك، يأمل الباحثون أن تؤدي هذه الملاحظات أيضًا إلى كشف بعض الخصائص الغامضة الأخرى لـ NGC 1087، مثل الطول الغريب لقضيبها ونواتها الصغيرة، على الرغم من امتدادها لمسافة شاسعة تصل إلى 87,000 سنة ضوئية.

لالتقاط ميزات NGC 1087، رصد تلسكوب هابل الفضائي المجرة باستخدام أطوال موجية مختلفة من الضوء، بما في ذلك تلك المرئية للعين البشرية، بالإضافة إلى الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية. ومن خلال تعيين أطوال موجية محددة من الأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق البنفسجية للألوان ضمن الطيف المرئي، تمكنت معالجات الصور في معهد علوم التلسكوب الفضائي من إنشاء صورة مفهومة بصريًا لـ NGC 1087. وتمثل هذه العملية المعقدة مزيجًا من التقنيات الفنية والعلمية.

الخصائص التي أبدتها NGC 1087 تجعلها موضوعًا رائعًا للدراسة. ومن خلال التعمق في ديناميكيات تكوين النجوم الفريدة وفهم التفاعل بين النجوم الشابة وسحب الغاز البارد، يتوقع علماء الفلك اكتساب رؤى أعمق في المجال الأوسع لتكوين المجرات وتطورها.

مصادر:

- العنوان: ألقى تلسكوب هابل الفضائي ضوءًا جديدًا على تشكيل نجم في مجرة ​​صغيرة غير عادية

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