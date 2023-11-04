رؤى جديدة حول عاصفة كوكب المشتري الغامضة وإمكانية الحياة خارج كوكب الأرض

قدم تلسكوب هابل الفضائي، الذي تديره وكالة ناسا، رؤية آسرة لكوكب المشتري في صورة مركبة ملونة تم إنشاؤها من الأطوال الموجية فوق البنفسجية. يقع كوكب المشتري، وهو أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، على الجانب المقابل من السماء للشمس، وهو تكوين يعرف باسم المعارضة. تظهر هذه الصورة المذهلة، التي تم إصدارها تكريما للمعارضة، بشكل بارز "البقعة الحمراء العظيمة"، وهي عاصفة ضخمة أصبحت رمزا مميزا لكوكب المشتري.

وبينما تبدو العاصفة باللون الأحمر للعين المجردة، فإن صورة الأشعة فوق البنفسجية تكشف عن لون أعمق بسبب امتصاص جزيئات الضباب للضوء على ارتفاعات عالية. وتمتص هذه الجسيمات الموجودة في الغلاف الجوي للكوكب الضوء بأطوال موجية فوق بنفسجية، مما يضفي منظورًا بصريًا مختلفًا لمظهر العاصفة.

كوكب المشتري، الذي يشار إليه غالبًا باسم عملاق الغاز، يتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم. تتكون خطوطها ودواماتها المميزة من سحب باردة وعاصفة تتكون من الأمونيا والماء. حجم الكوكب المثير للإعجاب جدير بالملاحظة، حيث أنه أكبر بمرتين من جميع الكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي مجتمعة.

استخدمت وكالة ناسا البيانات التي تم جمعها لهذه الصورة فوق البنفسجية لدراسة نظام العواصف الفائقة لكوكب المشتري. ويهدف الباحثون إلى رسم خريطة لسحب المياه العميقة من خلال تحليل بيانات هابل، مع الهدف النهائي المتمثل في تحديد الهياكل السحابية ثلاثية الأبعاد داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري.

وفي دراسة منفصلة، ​​اكتشف العلماء الذين قاموا بتحليل البيانات الواردة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، اكتشاف ثاني أكسيد الكربون على قمر المشتري، أوروبا. تشير هذه النتائج إلى وجود محيط شاسع مختبئ تحت القشرة الجليدية لأوروبا. ويثير هذا الاكتشاف الآمال في أن مصدر المياه المخفي هذا قد يؤوي حياة خارج كوكب الأرض.

أوروبا، بمحيطها المالح الذي يعتقد أنه يقع على بعد كيلومترات تحت سطحه المتجمد، يعتبر منذ فترة طويلة مرشحا واعدا لاستضافة الحياة خارج الأرض. ومع ذلك، فإن تحديد ما إذا كانت العناصر الكيميائية اللازمة لدعم الحياة موجودة في هذا المحيط المخفي قد أثبت أنه أمر صعب.

ومع استمرار تطور فهمنا لكوكب المشتري وأقماره، تؤكد هذه الاكتشافات الأخيرة على السعي المستمر لكشف أسرار نظامنا الشمسي وكشف إمكانية الحياة خارج كوكبنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما أهمية الصورة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي لكوكب المشتري؟

ج: توفر الصورة التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي بأطوال موجية فوق بنفسجية منظورًا فريدًا لعاصفة الكوكب الشهيرة، البقعة الحمراء العظيمة. إنه يسلط الضوء على امتصاص الضوء بواسطة جزيئات الضباب على ارتفاعات عالية ويقدم رؤى قيمة حول تكوين الغلاف الجوي لكوكب المشتري.

س: ما هو تكوين كوكب المشتري؟

ج: يتكون كوكب المشتري بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم. خطوطها ودواماتها المميزة عبارة عن سحب باردة وعاصفة مصنوعة من الأمونيا والماء.

س: كيف يخطط العلماء للاستفادة من بيانات هابل حول نظام العواصف الفائقة لكوكب المشتري؟

ج: يعتزم الباحثون استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من تلسكوب هابل الفضائي لرسم خريطة لسحب المياه العميقة داخل الغلاف الجوي لكوكب المشتري. سيساعد هذا التحليل في تحديد البنية ثلاثية الأبعاد لهذه السحب.

س: ماذا كشفت بيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن قمر المشتري أوروبا؟

ج: أشارت البيانات الواردة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي إلى وجود ثاني أكسيد الكربون على أوروبا. ويدعم هذا الاكتشاف النظريات الموجودة حول وجود محيط مخفي تحت السطح الجليدي لأوروبا، مما يزيد من إمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.

س: ما هي التحديات التي لا تزال قائمة في تحديد إمكانية الحياة على أوروبا؟

ج: في حين أن وجود محيط شاسع من المياه المالحة تحت السطح الخارجي المتجمد لأوروبا يبشر بالخير، إلا أن العلماء ما زالوا يعملون للتأكد مما إذا كانت العناصر الكيميائية الضرورية للحياة موجودة في هذا المحيط المخفي.