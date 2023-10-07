العابرون البصريون الأزرق السريع والمضيء الغامض

تعتبر الأحداث العابرة في الكون، مثل الانفجارات والاصطدامات النجمية، ظواهر رائعة ولكنها نادرة. من بينها، الضوء الأزرق السريع العابر (LFBOTs)، الذي يتألق بشكل ساطع في الضوء الأزرق ويتلاشى في غضون أيام قليلة. وقد بدأ علماء الفلك مؤخرًا فقط في دراسة هذه الأحداث، ولا تزال أصولها وخصائصها غامضة إلى حد كبير.

في اكتشاف حديث، لاحظ الباحثون باستخدام تلسكوب هابل الفضائي وجود LFBOT في مكان غير متوقع، بين مجرتين. بقيادة عالم الفيزياء الفلكية آشلي كريمز، قام فريق دولي من علماء الفلك من مؤسسات مختلفة بالتحقيق في الحدث المعروف باسم "The Finch". نشر الفريق النتائج التي توصلوا إليها في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية.

لفهم The Finch بشكل أفضل، استخدم علماء الفلك تلسكوبات متعددة عبر أطوال موجية مختلفة، بما في ذلك الأشعة السينية وموجات الراديو. كشفت القياسات الطيفية من تلسكوب جيميني ساوث في تشيلي أن درجة حرارة طائر الحسون تبلغ حوالي 19,980 درجة مئوية (36,000 درجة فهرنهايت) وسمحت لعلماء الفلك بحساب لمعانه. كما قدم مرصد شاندرا للأشعة السينية والمصفوفة الكبيرة جدًا التابعة لـ NSF بيانات قيمة.

ومن المثير للاهتمام أن The Finch كان يقع على مسافة كبيرة من المجرات المجاورة، مما يثير تساؤلات حول القوى الدافعة وراء هذه الانفجارات الضخمة. تم العثور على LFBOTs السابقة عادةً في الأذرع الحلزونية للمجرات، حيث تحدث ولادة النجوم. يتحدى الموقع غير المعتاد لـ The Finch النظريات الموجودة حول طبيعة LFBOTs.

يدرس الباحثون عدة احتمالات لتفسير LFBOT، بما في ذلك الاصطدامات بين النجوم النيوترونية، ووجود النجوم المغناطيسية (النجوم النيوترونية عالية الممغنطة)، والتفاعلات مع الثقوب السوداء متوسطة الكتلة. من المتوقع أن يساهم الانتهاء من تلسكوب جيمس ويب الفضائي في عام 2024 في إجراء مزيد من التحقيقات حول LFBOTs.

لا تزال دراسة LFBOTs في مراحلها الأولى، وهناك حاجة إلى المزيد من الاكتشافات لتوصيف هذه المجموعة من الأحداث العابرة بشكل كامل. ستلعب المسوحات واسعة النطاق، مثل مرصد Vera C. Rubin القادم، دورًا حاسمًا في اكتشاف ودراسة هذه الأحداث النادرة.

مصادر:

- الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية (مجلة)

- وكالة الفضاء الأوروبية

– معهد الرياضيات والفيزياء الفلكية وفيزياء الجسيمات (IMAPP)، جامعة رادبود

– معهد 3SRON الهولندي لأبحاث الفضاء

– مركز الفجر الكوني (DAWN)

– معهد نيلز بور

– معهد علم فلك موجات الجاذبية

– المرصد الفلكي بجنوب أفريقيا