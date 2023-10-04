هابل يلتقط صورة مذهلة لـ NGC 612: مجرة ​​راديوية نادرة

ملخص: التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورة مذهلة للمجرة العدسية NGC 612. على عكس المجرات الحلزونية، تفتقر المجرات العدسية إلى الأذرع المميزة ولكن لديها انتفاخ مركزي وقرص. NGC 612، التي تقع في كوكبة النحات، هي مجرة ​​سيفرت نشطة مع مركز يبدو أكثر سطوعا من نجومه بأكثر من 100 مرة. تبعث هذه المجرة كميات كبيرة من الأشعة تحت الحمراء على الرغم من أنها تبدو طبيعية في الضوء المرئي. وهي أيضًا مجرة ​​راديوية غير إهليلجية نادرة للغاية مرتبطة بالمصدر الراديوي PKS 0131-36. ويأمل علماء الفلك أنه من خلال دراسة NGC 612، يمكنهم معرفة المزيد عن أسباب انبعاثات الموجات الراديوية في المجرات.

تُظهر الصورة المذهلة التي التقطها هابل الميزات الفريدة لـ NGC 612. ويتكون القرص المجري، المرئي باللون البرتقالي والأحمر الداكن، من الغبار وغاز الهيدروجين البارد. يحتوي هذا القرص على الجزء الأكبر من مادة المجرة. تشتهر NGC 612 بنجومها الشابة، التي تتراوح أعمارها بين 40 إلى 100 مليون سنة. تبعد المجرة حوالي 400 مليون سنة ضوئية عن الأرض، وتقع في نصف الكرة الجنوبي.

تصنيف NGC 612 على أنها مجرة ​​سيفرت يجعلها موضع اهتمام علماء الفلك. على الرغم من حركتها الهادئة ظاهريًا بالقرب من المركز، فإن مجرة ​​سيفرت من النوع الثاني مثل NGC 612 تبعث كميات كبيرة من الأشعة تحت الحمراء. السبب الدقيق لهذه الظاهرة لا يزال موضوعا للدراسة. ومع ذلك، فإن الانتفاخ اللامع والمهيمن لـ NGC 612، المشابه لتلك الموجودة في المجرات الراديوية الإهليلجية، يثير تساؤلات حول ارتباطها بالانبعاثات الراديوية.

تبرز هذه المجرة العدسية أيضًا نظرًا لارتباطها بمصدر راديوي غير إهليلجي، PKS 0131-36. تم اكتشاف خمس مجرات عدسية ينبعث منها الراديو فقط، مما يجعل هذا الارتباط نادرًا. اقترح العلماء نظريات تشير إلى أن التفاعل مع مجرة ​​حلزونية مصاحبة أو الانتفاخ السائد في المجرة قد يكون مسؤولاً عن الانبعاثات الراديوية غير العادية.

اكتشف عالم الفلك جون هيرشل لأول مرة NGC 612 في عام 1837. بكتلة تبلغ حوالي 1.1 تريليون مرة كتلة شمسنا، تستمر هذه المجرة الرائعة في إثارة اهتمام العلماء وهم يسعون جاهدين لكشف أسرار انبعاثات الموجات الراديوية في الأجسام الكونية.

المصدر

– يسجل هابل المجرة الراديوية النادرة NGC 612، تم استرجاعها في 4 أكتوبر 2023 من [phys.org](https://phys.org/news/2023-10-hubble-rare-radio-galaxy-ngc.html)